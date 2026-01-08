計程車司機狂讚「中國行動支付」！下秒八炯想Apple pay 被打槍傻眼

生活中心／黃韻璇報導

計程車司機狂讚「中國行動支付」，下秒八炯想Apple pay被打槍。（示意圖／資料照）

雖然現在行動支付越來越普及，民眾購物、搭車都能使用手機付款，不過台灣人仍保有現金消費的習慣，網紅「八炯」近日就分享，日前搭車時遇到司機瘋狂稱讚中國行動支付方便，然而下秒八炯想用Apple pay付款時，司機立刻自打臉。

八炯6日在Threads發文分享，自己當天在路上攔了一台計程車，搭車過程中司機不斷稱在中國手機支付多方便，然而當八炯準備付款下車，拿出手機想用Apple pay付款時，司機卻表示「我沒有刷卡機」。八炯忍不住表示，「其實日本、美國路邊攔的車，早就能刷卡或手機支付了，台灣許多車隊也是。既然覺得這功能方便，怎麼不自己也申請一個？」

八炯發文大嘆，「既然有管道你不申請，也沒什麼理由羨慕中國支付方便吧？畢竟你也沒有提供讓我方便支付的服務，你也是你口裡台灣所謂落後的幫兇之一」。就有網友表示，「台灣數位支付不盛行根本不是科技進不進步的問題，是商家不想繳稅跟付手續費的問題好嗎？數位支付除了手續費，金流變得一清二楚，數位化一點都不難，叫逃漏稅的人繳稅比較難啦」。

其他人則分享，「真的是這樣，長輩們常常看新聞說道：你看看人家大陸多進步，科技多先進，然後教他們怎麼下載銀行app就能用手機轉帳，不用出門去ATM操作甚至臨櫃排隊，他們直接說步驟太多學不會」、「我之前在計程車派遣公司上班，公司有提供信用卡、悠遊卡等行動支付，但很多司機最後都叫客人付現」、「我曾經遇到一個一上車就跟我吹中國電子支付有多方便的客人，我說好啊，你想用什麼支付， Line Pay、Apple Pay」、「整天在吹中國支付寶多方便的人，大部份也沒在用電子支付」。

