計程車司機超狂一幕 醫師喊「欽佩」！網歎：高手在民間

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

ICU醫師陳志金經常在社群分享生活，近日透露搭到一輛計程車，途中發現司機的平板螢幕正放著全英文教授的經濟學，讓他直呼實在欽佩！

陳志金分享，叫到一台計程車，一上車時，發現駕駛是一位白髮蒼蒼的老伯伯，有別於一般駕駛看影片或者新聞、談話節目，而是在看某課程的教學影片。

陳志金仔細一看，本猜想伯伯可能在看微積分，後來發現是經濟學，而且是全程用英文在講授，直呼「太令我欽佩了！伯伯該不會是經濟學教授退休，開計程車當休閒？」最後也補充，司機其實很專注的在開車，只有在等紅綠燈時，才稍微看一下螢幕。

貼文一出，網友也紛紛回應「這是叫高手在民間」、「現在年長者換照，要考微積分」、「樂齡學習，退而不休的時代趨勢，退休之後的另一重人生職業」；也有人透露「我坐過『地主』開計程車，他說因為重劃區讓他變成好野人後，不知道能做什麼，就來開車兜風。」

