計程車司機遭男乘客性騷！不給摸竟勒脖威脅「想死嗎」 公司1舉動引譁然

計程車司機遭男乘客性騷，還動粗威脅「想死嗎」。圖／翻攝自網路

杜拜近日發生一起計程車內性騷暴力事件，一名肯亞籍司機基普利莫（Brian Kiplimo）遭乘客性騷，反抗後竟遭對方狠狠掐住脖子，甚至出言威脅「你想死嗎」，司機費盡力氣逃出男子魔爪並下車。然而，該名受害司機事後不僅自行承擔醫藥費，還被公司扣押護照，強迫他回歸工作崗位，引起社會譁然。

綜合外媒報導，事發於8日凌晨5時58分許，基普利莫確認行程後，接了一名男子上車，豈料男子上車不久後動了歪心思，從駕駛座後方緊緊抱住司機，並伸出鹹豬手撫摸。

根據行車紀錄器畫面，基普利莫不停反抗並出言制止，男子仍繼續出手性騷，這麼一來一往後，男子疑似遭拒後惱羞成怒，狠狠用手臂勒住基普利莫的脖子，見對方不停尖叫呼救，男子不僅不停手，還出言威脅「閉嘴，你想死嗎」。

基普利莫費盡力氣擺脫男子束縛後，趕緊逃下車，驚魂未定地撲倒在路邊，男子則闖入駕駛座，駕車揚長而去，基普利莫後續被送醫治療。

報導指出，基普利莫2個月前為了尋求更好的工作機會，搬到中東生活，如今人在異地卻遭遇暴力事件，消息曝光後讓大批網友都氣炸了，紛紛痛批「這個殘暴的政權想讓肯亞人在國外受苦」、「這簡直令人作嘔」、「非洲各國需要表明立場」。

基普利莫家屬也透露，基普利莫在受到襲擊後，所有醫療費都自行承擔，計程車公司甚至扣押他的護照，強迫他回到公司繼續工作，目前正在尋求肯亞外交部介入，希望能還給基普利莫一個公道。

目前肯亞、阿聯酋政府尚未對此回應，該起案件是否有進行調查也是未知數。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



