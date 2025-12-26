計程車國道驚魂！ 醉客拉扯亂按還恐嚇 運將提告

台北市 / 綜合報導

24日凌晨1點多，一名甘姓計程車司機接獲訂單，準備載送乘客從台北回到新竹住處，沒想到這名喝醉的乘客卻在途中，不斷出言恐嚇運將，甚至出手拉證件掛繩，操作駕駛座面板，後續更因為內急忍不住，直接在車上便溺。計程車司機忍無可忍，直接開下交流道報案處理，當下收取車資1200元，加上清潔費3000元後直接返回台北，也表示已經到住處附近的派出所提告恐嚇。

乘客VS.計程車司機說：「後面都算我的，停。」乘客情緒激動一言不合，直接伸出手扯住運將脖子上的證件掛繩，運將：先生這裡是高速公路很危險。乘客VS.計程車司機說：「大哥可以不要對我動手動腳，現在在高速公路上，很危險。」

眼神驚恐面露不安，駕駛透過後照鏡跟對方溝通解釋，但乘客仍不肯罷休。乘客VS.計程車司機說：「你幹嘛，現在停下來。」整個身體都竄進駕駛座旁，還任意操作車上按鈕，運將焦急的瞥了好幾眼，但礙於後方還有來車不敢輕舉妄動，行車過程乘客不只大亂還當場便溺。

當事甘姓計程車司機說：「他跟我拿一包衛生紙，他把衛生紙都拿走之後，就是用那個衛生紙的包裝袋來尿尿，那當然那個包裝袋接不住，全部都灑在我後座的地毯下面這樣子，就是讓我造成心理上非常大的恐懼，我原本時速都在110，111，112，當下就緊張，就直接開到136，137這樣子。」

不料14分鐘後開始出言恐嚇，5度威脅要讓他下課領盒飯，還一度拉扯運將脖子上的掛繩，要他立刻停車，運將嚇壞了立刻開下交流道，找了最近的派出所協助處理。

駕駛忍無可忍，終於在中壢將這名不速之客請下車，收取車資1200元再加上清潔費3000元，車子才剛新牽1個月，當天5點還有趟，已經預約好的機場接送行程，全數泡湯。

當事甘姓計程車司機說：「真的是非常火大，所以有對他提告恐嚇，因為他確實有威脅到，當時有放出話語，要威脅我的生命安全了這樣子。」半夜出門討生活遇上醉漢鬧事，不但沒有賺到錢還深陷恐懼當中，警方接獲報案聯繫當事乘客到場說明，雙方已經於今(26)日下午達成和解。

