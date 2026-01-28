計程車少年隊外打滑失控 撞壞3輛偵防車

一輛多元化計程車失控撞毀基隆市警察局少年警察隊停在隊外的3輛偵防車。（記者趙智偉翻攝）

1輛多元化計程車於27日深夜行經信一路段，疑天雨打滑失控，撞毀基隆市警察局少年警察隊停在隊外的3輛偵防車，造成4車嚴重受損，所幸無人傷亡；警方除現場測繪，另對肇事的黃姓駕駛施以酒測及毒品唾液快篩，結果無酒精與毒品反應。

43歲黃姓男子27日深夜近12時，駕駛多元化計程車行經信一路基警少年警察隊前，疑因車速過快，天雨路滑，失控側滑到最外側車道，衝撞停在少年隊外的3輛偵防車，造成肇事車輛與3輛偵防車嚴重損壞，所幸無人傷亡。

警二分局信義派出所與交通警察隊分別接獲通報派員到場，警方擔心二次事故發生，除疏導交通外，另對肇事的黃男施以酒測及毒品唾液快篩，結果無酒精及毒品反應。

交通隊員現場繪圖、拍照後，便協助將肇事車輛及被撞毀的3輛偵防車移置，約1個多小時，事故地點才恢復交通順暢。

少年隊配置3輛偵防車，結果3輛偵防車一次被撞毀，在無車執勤的情況下，28日一早便報請後勤科支援偵防車輛，以利執行外勤勤務。