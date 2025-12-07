計程車撞倒行人！路過義警認出駕駛：曾對我逼車

一名義警在宜蘭市區見到一輛計程車撞倒行人，上前協助時一眼認出這名駕駛曾對他惡意逼車。（圖／東森新聞）





一名義警在宜蘭市區見到一輛計程車撞倒行人，上前協助時一眼認出這名駕駛曾對他惡意逼車，當時還差點撞上，這回見他發生事故，氣得質疑對方沒有職業道德，恐怕再釀危險。

女子走在斑馬線上突然遭一輛左轉的計程車撞倒，身上多處擦傷，事發在宜蘭中山路與自強路口，路過的張姓義警主動上前協助。

張姓義警：「因為我本身是義警，所以我其實路上遇到車禍的時候我就是會直接協助處理。」

一看到計程車駕駛，義警就認出是8月時在林森路對他惡意逼車的駕駛。計程車不斷從後方逼近張姓義警的機車，義警停等紅燈時計程車差點撞上。

張姓義警：「XXXXX！。」

義警氣得破口大罵，計程車卻仍超越他闖紅燈後續還繞回來，義警不滿再開嗆。

張姓騎士vs.計程車駕駛：「你開這麼近是要撞我嗎，怎麼可能撞你。」

警方後續調查，這台計程車營業登記狀況正常，近一年來無開罰紀錄，不過未停讓還撞傷行人，最高可罰3萬6千元、吊扣駕照1年。

張姓義警：「在你的駕駛的職業道德上面，對我來說就是觀感不佳。」

前後事件讓張姓義警擔憂，這位駕駛一再造成交通危險。

