計程車深夜載到惡客頻遭威脅！ 脫褲「解放」離譜行徑曝

一名計程車司機日前夜間載客時頻遭威脅，男乘客多次強調半小時從台北抵達新竹家中，更嗆聲要「輸贏」，但當時已在高速公路上，司機也無法臨時停車，最後該乘客更脫褲在車內解放，離譜行徑曝光引發討論。

男乘客多次威脅司機 。（圖／翻攝自 「爆怨3公社」臉書 ）

一名計程車司機在「爆怨3公社」臉書PO出多段行車記錄器，表示夜間載客時告知客人台北到新竹大約要1小時，但乘客上車後卻多次恐嚇，不斷重申「30分鐘如果沒有到家我就拍謝了」、「2:35如果我沒有到家，我就拍謝了」、「如果沒有到我就拍謝囉」等語。原PO指出，「短短幾十秒，已經對我說了多次：『如果30分鐘內沒到，就是要給我難看』，之後乘客更直接嗆聲：『等一下我如果沒有到我跟你就輸贏，拳打腳踢給你下課』，下課的意思，通常就是要讓我領盒飯、結束我的生命。」

男乘客 拉扯 司機 脖子上的掛繩。（圖／翻攝自 「爆怨3公社」臉書 ）

原PO表示，「幾分鐘後該乘客又突然向前，疑似在找尋車鑰匙位置，並企圖拔掉車鑰匙，隨後拉扯我脖子上的掛繩，在高速公路上要我立刻停車。」原PO強調，當時行車紀錄器清楚拍到後方還有車輛，而且當時載五楊高架、高乘載路段，根本沒辦法馬上停車，並補充自己的平均時速約在110-112km/h。

乘客 用車上的衛生紙外包裝紙袋接尿，最後全尿在車上。（圖／翻攝自 「爆怨3公社」臉書 ）

原PO無奈表示，「因被脅迫要在2：35前抵達他的地址新竹市竹光路，不自覺緊張、一直加速到136-137km/h，（因怕被取締危險駕駛，只能控制在時速140以內）。」但最後乘客竟用車上的衛生紙外包裝紙袋接尿，最後全尿在車上。原PO表示，自己開計程車也6年多了，最近這個月才剛牽新車，就遇到這樣的事，這口氣真的忍不下去。因此發文詢問同行，「若遇到這種狀況怎麼處理？高速公路上又不能跟乘客起衝突，怎麼樣才能顧及自身安全、又不影響車輛行駛安全，又同時安撫乘客？我真的是沒招了。」貼文引發熱議。

不少人紛紛留言建議，「有行車記錄器影片佐證，應該就可以直接停靠路肩，停車、熄火、拔鑰匙接著報警，總比行車當中，他去亂動你的方向盤來的安全吧。」、「五楊下來就是國道楊梅分隊，直接載進去處理了」、「下次接到酒客的單就直接拒單了，免得夜長夢多」、「為什麼不讓他下車去給車撞，發生事故時你有行車記錄器佐證，因不讓他下車，你生命財產會受到威脅」。

