計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告
社會中心／綜合報導
來看這司機為了搶排班，居然對來載客的小黃運將動粗！有運將投訴，到台北香格里拉飯店載客，卻遭台灣大車隊的司機攻擊，不但出言辱罵，甚至出手打掉手機，拉扯過程胸口也被抓傷。他不堪受辱，驗傷提告。不過，台灣大車隊發聲明，否認香格里拉飯店士專屬排班點，也召回動粗司機釐清過程，不排除解除合作！
一大早，司機看到飯店人員招手，原本開心轉進飯店準備載客。沒想到卻遇到同業，暴力相向！
計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）
受傷司機陳兆旋痛批指出，「車進來，他有對我閃大燈，還按喇叭，然後下車過來，走到我旁邊跟我講說，這是他們台灣大車隊排班點，就是說有出言恐嚇說，要把我打死之類的。
司機出示行車紀錄器，只見對方衝過來，右手揪住運將胸口，左手指著開始威脅！
只見兩位司機互嗆說，「你以為我不敢打你嗎？」，「(來啊)看什麼，你看什麼！」
而且衝突不只一次，運將中午再回飯店，想找司機溝通，結果對方看到手機在拍，又抓狂了。
計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）
兩人爆發激烈衝突，不斷嗆說「拍什麼拍」，另一名司機還把手機打掉，互搶手機，全被行車紀錄器都有拍起來。
這次更兇，把運將壓在畫面左側，連手機都打掉。
受傷司機陳兆旋痛批指出，「你只要說聲道歉，但是對方卻認為說，我在故意找他麻煩，那時就是抓我衣服的領口，就是造成我胸口，皮膚有輕微撕裂傷」。
不理性的行為，讓陳姓運將不願再忍，直接驗傷提告。
台灣大車隊聲明，更是重重打了動手司機一耳光。
不但否認香格里發飯店是專屬排班點，而且確認施暴，至少停機七天、甚至終止合作。
這下，這名火爆司機，恐怕要為自己魯莽行為付出沉重代價！
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
