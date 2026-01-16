計程車綠燈驟停.紅線放乘客 被罰法令人超意外!

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市有機車騎士，目睹計程車，在交通繁忙的台灣大道上，無視於前方是綠燈，就讓乘客突然開門下車，實在很危險！這輛計程車，疑似路中驟停，又違規停在紅線上，騎士提供行車紀錄器畫面檢舉，不過，警方依據的開罰法條，劇情卻是超展開！





計程車「綠燈驟停.紅線放乘客」沒被罰！ 被罰卻因「這法律」

小黃因未打方向燈挨罰。

檢舉人提供的行車紀錄器畫面，前方號誌是綠燈，不過，這輛小黃就在打了右邊的方向燈之後，突然在路中間停下來，右邊車門打開了，一男一女的乘客，離開車子！檢舉影片還PO上網，網友註明，謝謝你的乘客，選這種鳥地方下車！

記者重回現場，這裡是台灣大道二段，與民權路口，車水馬龍的慢車道上，小客車與機車常常會爭道，如果遇到像那輛小黃，第一，是綠燈驟停，第二，是紅線臨停，第三，是起步不打方向燈，騎士們覺得，哪一樣最該被罰？





警方解釋，前方是綠燈，小黃突然停下來，讓乘客下車，沒有明確法條可罰。臨停在紅線上，警方可以現場開罰，但不列在行車紀錄器的檢舉項目。只有小黃放客人下車之後，車子上路沒打方向燈，這一項違規事實可開罰！道交條例第42條：汽車駕駛人，不依規定使用燈光，處1200元以上，3600元以下罰鍰。其他小黃司機也規勸，台灣大道市區段，沿路幾乎都是紅線，別臨停，要找可行處停車下客，免得司機自己違規，乘客也好危險！









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

