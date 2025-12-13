計程車與小轎車對撞乘客骨折 警籲閃光紅燈務必停讓

三星車禍事故造成計程車駕駛和乘客都受傷送醫。（警方提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣三星分局十二日晚上近八時接獲報案，三星鄉大德路二段與尚健三路二段路口發生交通事故，警方立即派員到場處理，發現是計程車與一部自小客相撞，除了緊急將傷者送醫外，也進一步了解肇事原因。

經查，事故為四十四歲雷姓男子駕駛營業小客車，沿大德路二段往三星方向行駛，與二十三歲陳姓男子駕駛之自小客車在沿尚健三路二段往上將路三段方向，兩車因未注意閃燈號誌，在行經該路口時發生交叉撞擊，造成雷姓駕駛胸口受傷，同車二十八歲陳姓女乘客頸部受傷並右手骨折，均由救護人員緊急送往羅東聖母醫院治療，所幸傷者意識清楚，均無生命危險。

警方指出，事故雙方駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。現場已完成測繪及相關蒐證，後續將依法處理。三星分局提醒，駕駛人行經路口時務必提高警覺，隨時注意前方路況並放慢車速，遇有閃光號誌路口，閃光紅燈應確實停車再行，閃光黃燈亦應減速通過並禮讓，以維護自身及其他用路人行車安全。