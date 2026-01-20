計程車驚魂！女遭運將拿槍恐嚇、性騷擾 曾射傷醉客黑歷史曝

搭車卻遭遇司機騷擾！花蓮有名女子晚上獨自搭計程車，司機見她落單，先是拿出空氣槍問對方有沒有興趣購買，還頻頻對女乘客言語性騷擾，讓被害人嚇得提早下車。警方循線追查，還發現這名司機曾因與乘客起糾紛而開槍，前科累累。

花蓮新城鄉16號晚間，一名女子搭乘計程車時，司機竟掏出一把槍問她有沒有興趣購買，還語帶威脅的炫耀「曾拿槍射過找碴乘客」，接著司機變本加厲往反方向繞路外，還頻繁言語性騷擾，讓被害人嚇得趕緊找理由下車。

女子遭司機問要不要買空氣槍，還被言語性騷擾。圖／台視新聞

女子後來還發現車資比平常貴，因此打電話投訴，結果電話另一端竟是同一名司機的聲音，讓她2度驚嚇，立刻報警。警方循線追查之下，發現洪姓司機確實在去年7月載到一名酒客，雙方因車資問題起口角，憤而開槍朝對方射擊，導致手部中彈。

該名司機還曾開槍射傷過一名乘客。圖／台視新聞（資料畫面）

警方表示，若司機前案獲緩起訴或不起訴，確實仍保有執業資格，洪姓司機涉犯傷害罪，這回又騷擾落單女乘客，屢犯不改，計程車執照恐將不保。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※拒絕暴力 請撥打110

花蓮／陳勁曄、楊明融、何佩珊 責任編輯／陳俊宇

