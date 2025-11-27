計程車、新車主注意！「隔熱紙」新規明年元旦上路

新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管，計程車駕駛跟一般車輛，前擋風玻璃隔熱紙的透光率不能貼太黑。（圖／東森新聞）





駕駛注意！只要在2026年起新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管，計程車駕駛跟一般車輛，前擋風玻璃隔熱紙的透光率不能貼太黑，要達到70％，至少要看的到車內的座椅，至於前側窗則規定透光度要40％。

放眼望去，排班計程車小黃駕駛有的在前後車窗裝上遮陽板，還有的自備窗簾，畢竟上班開整天，少不了這些降溫小物。

小黃運將：「這可以拆，就是因為驗車比較方便啦，這個車窗是沒有隔熱紙的，台灣的交通已經爛掉了，轎車可以貼黑紙，計程車就不能貼，這就是差別的地方阿，沒有貼啊，浪費錢啊。」

駕駛忍不住抱怨，還有人乾脆直接不貼隔熱紙，因為貼了跟沒貼一樣，加上要是不小心貼太黑，在新規上路後要是透光率不合格，接下來又得全車更換，成本高又麻煩。

只要在明年1月1日起，新領牌的車輛還有原有的計程車都有新的規範，像是汽車的前擋風玻璃透光率要達到70％，不能貼的太黑，就連前側邊窗戶也被規定只能貼40％。

以這台車為例，前擋風玻璃透光率大約是30％，外觀看起來偏暗，幾乎看不清車內，側窗更誇張，幾乎全黑，透光率只有10％左右，要是這車是小黃或新車就會被列為不合格車輛，不過業者也透露，想省錢貼整車，不一定要選大品牌會最划算。

隔熱紙業者莊忠憲：「有貼總比沒有貼好，那至少說貼了以後至少還有抗紫外線的部分，可以保護你的內裝不容易變質，人體不會因為紫外線而曬傷，從價位來講從6千至2萬不等。」

挑選隔熱紙別只看紅外線或紫外線率，以為數字越高就涼快，關鍵要看總隔熱率，數值越高隔熱效果越佳，但無論如何還是要符合規範，否則可能挨罰。

