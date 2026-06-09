計程車「油價補助」加碼至1.5萬！申請期限只到8月底，請領辦法、撥款時間一次看
中東衝突釀國際油價持續上漲，衝擊國內計程車營運成本，交通部對此宣布「計程車油價補助」方案加碼，每輛車最高補助從原本6000元提高至15000元，加碼額度達9000元，盼實質減輕運將營運負擔；不過駕駛工會雖予以肯定，但也喊話合理調漲運價才是長久之道，而非拿人民納稅錢撒幣，也會造成其他運輸業者反彈「獨厚計程車」。
油價補貼方案適用誰？
針對計程車司機如何申請油價補貼方案，以及補貼適用範圍、申請時間、相關條件如下：
申請期間：即日起至2026年8月31日止。
使用期限：補助金可使用至2026年12月31日，補助若有未用罄餘額，將於12月31日結束後全數收回。
補貼內容：不分油品每公升折抵5元，上限由6000元加碼至15000元。
適用對象：經交通部公路局監理所合法登記在籍的營業計程車、多元計程車，一輛計程車僅可申請一次補貼，但「純電動車」不列入油價補貼對象，全國約有9萬輛計程車符合資格。
撥款時間：若已完成補貼登記的計程車輛，無須再次申請，新增補助額度將直接撥入，預計6月16日前完成入帳；尚未登記車輛在完成登記後，即可取得最高1萬5000元補助額度。
計程車司機如何申請油價補貼？
計程車司機必須持有「中油計程車優惠卡」，才能申請本油價補貼，登記方式如下：
若已持有中油公司計程車優惠卡：
可以線上登記、進線中油客服專線1912或至中油直銷中心、直營站申請計程車優惠卡補貼登記。
若未持有中油公司計程車優惠卡：
可透過中油線上申辦系統、中油直銷中心與直營站申辦卡片，自5月13日起，申辦新卡片者，可以同時申請登記交通部補貼方案。
能合併使用中油計程車優惠嗎？
持中油計程車優惠卡，至配合中油優惠方案之加盟站，即享有汽油每公升折1.5元優惠，柴油為每公升折0.8元優惠，每卡每月最高優惠額度1500元。
而此優惠可與交通部「每公升折5元」補貼合併使用，汽油每公升最高可省下6.5元。
駕駛工會怎麼看？
全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，職業駕駛最需要的，其實是「合理調整運價」，而非拿人民的納稅錢撒幣給職業駕駛，這當然對職業駕駛有幫助，但也是一體兩面，恐怕造成其他運輸行業的反彈，例如遊覽車、貨運車、租賃等業者就會不免質疑，政府為何獨厚計程車。
劉鴻樟強調，這樣的補助政策仍有討論空間，工會依舊支持調漲運價，請交通部長對各縣市地方的運價做通盤檢討，調整運價合理性，比較直接對計程車司機有感。
交通部長怎麼說？
交通部長陳世凱則對此回應，有看到工會希望計程車運價能夠調整的意見，不過運價制定是屬於地方政府的主管業務，工會也可以對地方政府提出訴求、展開溝通，交通部必定會在溝通過程中給予協助。
陳世凱指出，希望第一線計程車司機能透過短期補貼措施，減輕油價上漲對生活造成的負擔，整體補貼預算13億元左右。
陳世凱提到，至於其他運具，由於補貼方式不同，金額也不太一樣，包含航空業等會有一系列補貼方案，整體預算目前正與行政院溝通中。
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