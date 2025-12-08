計算機被手機、AI取代需求減 方便快速泰國商家仍愛用

工人快速揀起按鈕，塞進面板上的對應孔，簡單組裝後就搖身變成一台計算機。 目前幾乎人人都有的手機，已經有計算功能，AI模型更是日新月異，許多人感覺對計算機的需求越來越低。

不過走在泰國街頭，每家店舖的櫃檯上，還是少不了計算機的身影。對業者來說，方便、上手快速的特性，讓計算機一直都是開店做生意必備的工具。

商店老闆邦亞黎表示，「用計算機更方便，按按鈕就可以算數，比較簡單方便，如果剛好沒有，我會用手機，但要是有機會，我還是會用實體的計算機。」

商店老闆提提南指出，「計算機的好處之一，是可以把數字按給顧客看，比如說，他們可能是外國人，語言無法溝通，或是根本不說英文，可能說法文等少見語言。」

全世界最大的日本計算機製造公司卡西歐坦承，計算機的銷量確實不如以往。在2024至2025年間，他們在全球賣出了3900萬台計算機。和2019年至2020年間的4500萬台相比來說變少了。不過，和新冠疫情期間相比，銷量卻是變多，顯示需求仍然相當強勁。

卡西歐泰國品質工程部經理齋藤良平表示，「我相信計算機還是有需求，不是世界上每個地方都接觸得到智慧型手機，計算機就是針對必要功能，最佳的工具。」

不過在大學課堂，有教授則是觀察到，比起計算機，學生更喜歡用AI。對於主修會計或工程的學生來說，上課往往需要使用計算機輔助計算，課堂上曾經人手一台。不過許多學生發現，過去要辛苦列出算式的問題，現在只要問問AI，就可以一次得出答案。

然而專家也警告，AI模型仍然不完美，也不一定解得出所有數學題目。而無論是AI、手機或是計算機，都只是輔助工具，解答問題最關鍵的，還是人類聰明的大腦。