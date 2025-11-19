訊聯外泌體鍊金1／台灣最大臍帶血銀行 訊聯轉型外泌體軍火庫祕辛

訊聯生技深耕臍帶血、幹細胞領域20年，具備技術優勢。（訊聯提供）

外泌體商機蓬勃之際，訊聯生技憑藉深耕臍帶血20年的技術優勢，1年內取得外泌體雙許可，更提出「外泌體台積電」的大膽構想。訊聯董事長蔡政憲期待，透過「AI+外泌體」的雙引擎策略，以及晶圓代工式的研發製造模式，來改寫台灣生技產業的遊戲規則。

問題是，訊聯為何能在短短1年內，就取得外泌體動物性和人體來源原料雙許可，一舉搭上外泌體商機呢？「關鍵在於臍帶血三寶中的胎盤，就是最早的外泌體萃取來源，臍帶也可用來作為『間質幹細胞』或產生外泌體。」訊聯董事長蔡政憲對本刊解釋。

廣告 廣告

蔡政憲透露，訊聯早在20年前就開始投入研究細胞治療，並以製藥等級、新藥驗證的邏輯，運用臍帶血的副產物—間質幹細胞來治療重大傷口。「像是截肢、退化性關節炎，因為外泌體源於細胞所分泌的『奈米囊泡』，具有促進膠原蛋白增生、細胞修復的神奇效果；不同於細胞治療，由於外泌體不含『活體細胞』，所以較不易發生免疫排斥反應，也降低了致瘤風險。」蔡政憲自詡訊聯不設限於只做臍帶血。

究竟要如何抓住這股外泌體熱潮呢？蔡政憲提出「AI＋外泌體」的雙引擎商業模式，還要搶當「外泌體台積電」（Exosome Foundry）的想法。他認為，打造品牌並非台灣的強項，反觀台積電專心做研發與製造，顧好品質、良率，就可以做到晶圓代工世界第一。

「外泌體有太多可以差異化的地方，需要不同的技術整合進來，如果這套Foundry模式能在外泌體成功，就會像台積電一樣，別人非選你不可。」蔡政憲解釋。由訊聯作為軍火庫，負責研發代工、與各科醫師合力設計開發產品，再交付品牌業者銷售。比如近期訊聯就與中草藥業者合作，把清冠一號外泌體化，再透過連鎖診所賣到馬來西亞。

至於目前火熱的AI，他認為AI就是開發更多外泌體產品的加速器。「外泌體不管在內科、外科、婦科與小兒科都能用上，我們利用AI把最聰明的醫生的好點子、臨床的經驗知識轉化出來，讓他們的能量釋放出來，訊聯就透過建立一套Foundry模式，一起來改變歷史。」蔡政憲越說越興奮。

據了解，外泌體相關業務對訊聯營收的貢獻度，已經逼近15％。蔡政憲透露，未來外泌體的貢獻度還會持續攀升，有朝一日突破5成。

更多鏡週刊報導

訊聯外泌體鍊金2／靠臍帶血創業就一炮而紅 蔡政憲曝科技業大老是恩人

訊聯外泌體鍊金3／台大世家抱創業夢 訊聯蔡政憲誓言打造生技界台積電

訊聯外泌體鍊金／逆襲少子化浪潮 訊聯蔡政憲轉攻外泌體打造大商機