訊聯外泌體鍊金2／靠臍帶血創業就一炮而紅 蔡政憲曝科技業大老是恩人

外泌體長期商業潛力大，訊聯生技積極投入市場。

從幹細胞轉型外泌體，訊聯生技董事長蔡政憲坦言，初期投入成本高，但相信長期商業潛力夠大。他引述公司初期的大股東，電子業大佬溫世仁給的一句誡命，分享商業經營哲學。

本刊好奇，既然外泌體的商業潛力夠大，對訊聯的獲利貢獻又有多少？蔡政憲坦言，為推廣Foundry模式、開發新科技，需手把手教育客戶，初期投入成本相較高。「如果我只是個注重3到5年資本市場的人，大可專心做某個很賺錢、毛利率高、最成功的東西，可是一定玩不久。我現在是在做一個Eco System（生態系）、一個聚落的形成。」他語氣堅定地說。

廣告 廣告

不過蔡政憲也自豪地說，訊聯幾乎年年都有獲利，因為每階段都把握趨勢，開發新商業模式，來實現長期布局。「我們的策略是，在不同時代，一定要開發出一個能夠落地、紮紮實實賺錢的事業，一路用短期的應用來撐中期的應用，再用中期的應用來撐長期。」

這套經營哲學源於訊聯早期的大股東，也是蔡政憲口中的「貴人」—已過世的電子業大老、前英業達副董溫世仁。「當時我們約早上6點半，已是早餐會前會的會前會，溫先生穿著睡衣拖鞋，從晶華酒店走下來。」蔡政憲回憶二人初見的場景。

溫世仁在朋友推薦下認識了蔡政憲，認為訊聯的發展有潛力，不僅大力支持，還不吝分享企業經營之道。當時，他曾勸誡蔡政憲：「頭永遠浮在水面上，不要不務實。」成為訊聯布局未來的重要原則，也讓蔡政憲習慣多看一點，找到下一個商模。

更多鏡週刊報導

訊聯外泌體鍊金3／台大世家抱創業夢 訊聯蔡政憲誓言打造生技界台積電

訊聯外泌體鍊金／逆襲少子化浪潮 訊聯蔡政憲轉攻外泌體打造大商機

訊聯外泌體鍊金1／台灣最大臍帶血銀行 訊聯轉型外泌體軍火庫祕辛