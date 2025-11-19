訊聯外泌體鍊金3／台大世家抱創業夢 訊聯蔡政憲誓言打造生技界台積電

訊聯生技創辦人蔡政憲笑說，從小就有創業夢，最崇拜王永慶、張忠謀等本土企業家。

從台大化工世家子弟到生技業創業家，蔡政憲在33歲創立訊聯時，心中懷抱的不只是一家公司，而是改變歷史的雄心。崇拜王永慶、張忠謀等本土企業家的他，堅信台灣醫界的技術能量與臨床經驗，只要結合訊聯在外泌體領域的紮實根基，就能打造「生技界的台積電」。他期盼將最前端的科技商品化，讓所有人都能享受到生技創新的成果。

出身於台大世家的蔡政憲，一開始被栽培要像父親一樣從事化工專業。但在念研究所時，因緣際會對生技業產生興趣，從此轉行跨足生技，更在33歲時創立訊聯。「我不要一本在收集灰塵的論文，要藉探索新科技，加上創業魂轉化後，能讓所有人都享受得到。」

對蔡政憲而言，創業只是起點、而非終點。他對台灣醫界的堅強實力很有信心，只要把累積數十年的技術能量與臨床經驗，結合訊聯在外泌體領域建立的紮實根基，就能打造一支生技台灣隊，在國際間保有競爭籌碼。「要做，就要做到生技界的台積電！」蔡政憲抬起頭，語氣透露堅定的信念，「我要當那個改變歷史的人。」

