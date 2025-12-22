訊聯翻轉PRP新應用 再生醫療2.0成長引擎全開助攻營運

訊聯生技（1784）召開法說會，總經理康清原表示，在再生醫療、精準健康、智慧研發與外泌體四大動能齊發下，第三季營收已超越2024年全年，展現結構性成長動能。外泌體事業較去年同期成長7成，臍帶血續約連年攀升突破3億元，而受惠不孕症補助加碼，IVF（人工生殖）相關檢測亦持續成長，也為2026年再生醫療2.0時代奠定關鍵布局。

隨著再生醫療2.0時代來臨，訊聯在合規與臨床應用上的先行優勢逐步發酵。目前訊聯已獲衛福部核可73項「再生醫療技術」細胞治療計畫，其中脂肪幹細胞在慢性傷口、退化性關節炎、皮下及軟組織缺損等等適應症，核准率與收案人數皆居全台之冠，隨著高齡化與運動醫學需求攀升，臨床應用動能持續擴大。



康清原表示，訊聯投入近30年的再生醫學獨家研發技術，今年終於開發出突破傳統限制的PRP PLUS，相較於傳統PRP，可將自體血液中的PDGF-BB生長因子濃度大幅提高2.4倍、IGF-1生長因子含量提升近7倍，同時降低發炎反應近60%，並在細胞製程的無菌環境下製備，達到超乎預期的表現。



康清原同時表示，「2026年迎來絕對合法合規的外泌體新時代」，訊聯人體間質幹細胞外泌體，已取得衛福部粧品原料核可，而動物、人體臍帶血、臍帶幹細胞來源的外泌體皆獲國際INCI Name，並取得東南亞及中南美洲粧品銷售許可，加上Exosome Foundry服務模式及外泌體新廠日產萬瓶的製程規模化，加深台灣外泌體國家隊在國際市場上的信任感。



智慧研發布局方面，康清原指出，訊聯AI Foundry積極佈建AI新藥設計、合規AI、材料配方優化及資料數據四大領域，預估可帶動整體銷售成長約二成。政府千億發展大健康醫療生技產業，其中逾700億與AI相關，訊聯人工智慧AI研發團隊在AI藥物設計方面，可協助原料藥開發、加速學名藥製程研發，以及老藥新用等「國家藥品韌性整備計畫」大型專案。

同時，訊聯基因數位也攜手6個學研醫團隊，取得「A+企業創新研發淬鍊計畫」多項千萬元規模的計畫補助，投入半導體製造、化學與化工、醫療照護等八大關鍵產業應用。展望明年，「合規AI」可有效降低藥品偏差事件造成的動輒數百萬到數億的高額損失，成為2026年AI Foundry的重要成長動能之一。