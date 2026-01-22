訊達董事熊俊璋涉內線交易 規避損失近80萬元遭起訴

訊達董事兼業務總監熊俊瑋。呂志明攝



上櫃資訊服務公司訊達電腦(6140)，於2024年3月間在公開資訊觀測站公告下修2023年12月營業額，將原本6.77億餘元下修為1.8億餘元，事後訊達股價爆跌。時任公司董事兼業務總監熊俊瑋為了避損，在重訊發布前出脫手中持股，總計規損失達79萬928元，台北地檢署調查後認為熊男涉犯《證券交易法》內線交易罪，依法起訴。

訊達電腦於2024年1月10日公告2023年12月單月營收為6.77億元，較去(2022)年同期加247.54%。然而，經勤業眾信會計師事務所審核，發現部分收入不符合國際會計準則IFRS15主理人之要件，需採淨額法重新表達。該結論於2024年2月23日經公司內部會議確認，並於3月11日正式公告更正營收為1.82億元，全年合併營收亦修正為18.65億元。

廣告 廣告

此重大利空消息直接衝擊訊達股價，自公告後10天內由每股38.25元下跌至30.25元，跌幅達20.9%。櫃買中心隨後對訊達公司處以20萬元罰鍰。

檢方查出，時任訊達公司董事兼業務總監熊俊璋，屬《證券交易法》第157條之1所定義的內部人，理應遵守相關規範，不得在消息公告前或公開後18小時內進行股票交易。然而，他於2024年2月26日至3月12日間，透過個人帳戶密集賣出共計11萬股訊達股票，避損金額達79萬928元。

承辦檢察官王繼瑩調查後認為熊俊瑋涉犯《證券交易法》內線交易罪，依法起訴。至於其避損的79萬928為應視為犯罪所得，請依法宣告沒收。

更多太報報導

川普：聯準會主席候選人篩選剩一人 「這一位」表現出色

台達電奔漲停！外資看好電源液冷雙劍發威、目標價喊進1628元

《死亡筆記本》彌海砂呢？戶田惠梨香20年後長這樣 網喊「時間殘酷」