訊達電腦營收暴跌5億！董事違法賣股避損79萬 北檢起訴了

「訊達電腦」在2024年3月公告，下修2023年的12月營收金額為1.8億餘元，公司股票因此大跌，時任董事長訊達董事兼業務總監熊俊瑋疑似在利空消息發布前，禁止交易期間將訊達股票賣出，共計避損79萬餘元。台北地檢署今日（1月22日）偵結此案，依照內線交易罪起訴熊俊偉。

訊達電腦2023年12月單月營收就高達6.77億元，不過會計師在查帳時發現，部分收入並未符合IFRS 15主理人要件，依法不得列為公司營收，因此後續於2024年3月11日公告更正，將該月營業額下修為1.82億元，全年營收也下調至18.65億餘元。

營收數字下降以後，訊達股價從每股38.25元下跌至30.25元，跌幅高達20.9%，事後櫃買中心也因為公司資訊揭露有瑕疵裁罰20萬元罰鍰。

檢方發現，熊俊瑋疑事先掌握利空資訊，且曾經前往會計師事務所參加會議，提前得知營收調整屬於重大利空消息，但未遵守資訊未公開前不得交易規定，於2024年2月26日至3月12日間，賣出11萬股訊達股票，並藉此避損79萬928元。

台北地檢署今日偵結此案，檢方認定熊俊瑋涉犯內線交易罪，依法進行起訴，並宣告沒收其避損的79萬928元犯罪所得。

