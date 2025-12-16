討債不成賞她2巴掌 天道盟孔雀會長5人涉傷害罪起訴

台北地檢署。呂志明攝



天道盟孔雀會長陶海龍、幹部簡杰森，因受委託幫人討債，由於對方無力償還，2人帶著兄弟逼對方還債，過程中簡男賞了對方2巴掌，疑因用力過猛導致對方倒地昏迷不醒，經緊急送醫才撿回一命，台北地檢署調查後認為陶、簡等5人共同涉犯《刑法》傷害罪，依法起訴。

檢警查出，潘晨曦與1名張姓女子均任職台北市萬華區的華冠大飯店，潘女因為借錢給張女，張女事後卻未依約還錢，總共積欠280萬元，潘女因此找上天道盟孔雀會長陶海龍、幹部簡杰森，雙方於今年7月30簽立債權轉讓書，約定成功追討，所得款項依陶、簡6、潘女4成比例分配。

廣告 廣告

事後陶海龍、簡杰森因為追討無著，今年9月30日潘女見到張女到飯店班後，立即通知陶海龍，陶則帶著簡杰森、柯献智、吳忠嶽等人前往華冠大飯店，並將張女叫到飯店外談論債務償還問題。

過程中，一群人不滿張女仍不願還錢，簡杰森就賞了張女2巴掌，導致張女倒地昏迷不醒，受有急性腦出血傷害，路人發現報警並將張女送往台大醫院急救才撿回一命。

台北地檢署調查後認為陶海龍、簡杰森、柯献智、吳忠嶽以及潘晨曦等5人共同涉犯《刑法》傷害罪，依法起訴。

更多太報報導

藍白修財劃法政院不副署 憲政卡關…陳其邁喊話立院：速解凍憲法法庭

大罷免後看不下去！蔡英文低調籌組總統級讀書 多名前政務官也入列

AI 泡沫疑慮再起 美科技股走弱拖累台股早盤下挫逾350點 盤中失守27500點