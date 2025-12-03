台中東區一間洗車場12/3凌晨發生暴力事件，一場討債談判演變成暴力鬥毆，七人圍毆三名討債者。事件中，欠債方不僅拒絕還款，還拉下鐵門將債主困在洗車場內，持棍棒痛毆至頭破血流。警方獲報後破門攻堅，現場發現大片血跡、棒球棍、刀具及毒品等證物，最終將七名嫌犯全數上銬逮捕，依妨害自由、聚眾鬥毆罪及毒品危害條例移送法辦。

討債反遭圍毆！7人拉鐵門「困3債主」 持棍棒狂毆頭破血流。(圖／警方提供)

事件發生在台中東區的一間洗車場，凌晨2點多，警方接獲報案指稱室內有人鬥毆。大批警力抵達現場時，發現洗車場鐵門已被拉下，內部鴉雀無聲，氣氛相當詭異。警方隨即從側門破門而入，在屋內發現3名男子受傷，立即將傷者送醫治療。

屋內發現3名男子受傷，立即將傷者送醫治療。(圖／警方提供)

據被打債主的朋友表示，24歲徐姓男子與另外兩名友人前往洗車場，原本只是想向29歲黃姓女子討論46萬元債務的還款方式。他們本來只是希望能好好談判，沒想到對方卻突然動手，將他們關在洗車場內不讓出來，接著拿出棍棒，七人一起毆打三人，導致他的朋友頭破血流。看到好友被打成這樣，有人當場難過哭倒在朋友懷中。

欠債不還還圍毆！７嫌洗車場內「關門打人」。(圖／警方提供)

儘管洗車場發生了嚴重鬥毆案件，但隔天生意似乎不受影響，仍有員工正常開門營業。一名洗車場員工表示：「我要去工作，我會開門。」

警方將洪姓嫌犯等7人依刑法妨害自由、聚眾鬥毆罪及毒品危害條例罪移送台中地檢署偵辦。(圖／警方提供)

東信所所長廖文雄表示，全案偵訊後，警方將洪姓嫌犯等7人依刑法妨害自由、聚眾鬥毆罪及毒品危害條例罪移送台中地檢署偵辦。這些嫌犯不僅欠錢不還，還動手圍毆債主，最終導致七人一起被逮捕。他們不但沒能解決債務問題，反而因為自己的暴力行為面臨法律制裁。

