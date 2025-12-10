討債引殺機 檳榔攤闆娘護兒慘死

46歲呂姓男子（中）因與林姓男子有債務糾紛，10日跑到林母的檳榔攤，雙方起口角，呂男竟持刀刺死林母。（洪靖宜攝）

高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤10日發生凶殺案，46歲呂姓男子上門向檳榔攤王姓老闆娘的林姓小兒子催討3萬元債務，因追討未果，持水果刀猛刺老闆娘致死後逃逸，警方獲報，僅17分鐘就將他逮捕到案。呂男訊後依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後，向法院聲押獲准。

位於鳳山鬧區的1間檳榔攤，昨日上午7點呂男為3萬元債務，到檳榔攤找68歲老闆娘的小兒子林男討債，老闆娘聲稱「不知道」，引發呂男怒火，拿出水果刀大喊「錢交出來」，老闆娘當下雖下跪求情，但呂男已起殺意，持水果刀朝她一頓猛刺。

廣告 廣告

老闆娘遭刺後大喊「救人喔」，隔壁鄰居聽聞聲響下樓查看，目睹行凶過程，一度遭呂男怒瞪，險遭波及，待呂男往一旁巷弄逃逸時，鄰居拿出手機錄影並通報警方，呂男則在翻過圍籬後，躲藏到娃娃機店裡。

員警到場，在鄰居指認下，火速逮捕呂男到案，並找到丟棄的凶器水果刀。王姓老闆娘遭刺後，倒臥血泊中奄奄一息，經送醫急救仍不治。

呂男警訊中供稱，與林男曾因涉入毒品案件遭逮，認為對方欠他3萬元保釋金，因此登門追討。警方也發現，呂男10年前就曾因爭風吃醋，狠砍對方導致顱內出血重傷，遭依殺人未遂罪判刑5年6月。檢方將在12日上午解剖遺體複驗，以釐清死因。