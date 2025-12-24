討債持刀刺傷前老闆 犯嫌嫌涉殺人未遂遭檢聲押

（中央社記者蘇木春台中24日電）張姓犯嫌因與前老闆陳男有債務糾紛，今天持刀到台中陳男父親家，見到陳男後刺傷對方逃逸，經警方循線將犯嫌逮捕送辦，檢方複訊後，晚間依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方24日上午獲報，張姓犯嫌於上午8時30分許，前往被害人陳男父親位於台中市豐原區住處，與陳男因故發生口角衝突後，持水果刀刺傷對方頸部，致大量出血後逃逸離去。

陳男疑因失血過多，現場沒有呼吸心跳，送醫急救後恢復生命徵象，目前在醫院治療。

經檢方指揮台中市警察局豐原分局追緝，於上午11時許，在台中市神岡區逮捕犯嫌，並扣得作案用水果刀，警詢後依法送辦。

案經檢察官複訊後，綜合在場證人證述、監視錄影畫面、被害人診斷證明書等證據，認定張姓犯嫌涉犯刑法殺人未遂罪嫌重大，為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據，及反覆實行殺人犯罪之虞，認定有羈押必要，向台灣台中地方法院聲請羈押。

據了解，25歲張姓犯嫌曾在37歲陳姓男子開設的烤漆廠工作，2人有工作和投資的金錢糾紛。因陳男常到父親在豐原區豐南街的租屋處，犯嫌今天上午帶著水果刀前往陳父租屋處，因陳男不在，張男將刀子抵在陳父脖子，要求他致電陳男回家。

陳男一進屋，張姓犯嫌就用水果刀往其脖子刺一刀，隨後騎車逃逸，張姓犯嫌事後仍被警方循線逮捕送辦。（編輯：龍柏安）1141224