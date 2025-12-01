討債撒逾2千張宣傳單 鎮長一早帶同仁撿了2個半小時

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市關山鬧區的鎮民可能都知道，昨晚有人在三民路上狂撒討債宣傳單，今一早關山鎮長彭成豐接到里長通報，就帶著公所同仁上街撿垃圾，彭成豐不滿道，欠債還錢天經地義，但「你讓10幾個公務員幫你撿垃圾，這種行為對嗎？」

今早三民路從關山國小到圖書館的地面撒滿宣傳單，密密麻麻的傳單超過2千張，每張約7.5公分寬、15公分長，當地里長發現後找來代表與彭成豐處理，最後還是彭請清潔隊員、公園管理人員共10餘人停下手邊工作先來撿垃圾，從早上6時清理到早上8時30分左右才撿完。

廣告 廣告

宣傳單上講明的債務人即是關山鎮民，其老家亦在散發傳單路線上，彭成豐說，應該不僅是欠債者家人發現，連所有上課的小孩及家長都看到了，先不論債務是否能順利索還，公所已經報警，請警方立即處理亂丟宣傳單者，「都有監視器，怎麼會找不到？亂丟傳單者到底在想什麼？」「這種行為太惡劣」。

丟傳單者可能先獲得的不是欠款，而是警方通知到案。而據了解，宣傳單上稱欠款者也的確為關山鎮民，家族經營餐飲業，約在半年之前即已到南部工作，目前店面由其他家人接手，地點則不在散發傳單處。

彭成豐推測，亂丟傳單者應不是鎮民，因為地方民眾會透過地方關係找債務人協商，呼籲要求返還欠債仍需尋正常合法管道。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

獨家》驚！他跌落國道楠梓段險沒命 幕後金錢情感糾葛曝光

高雄陸戰99旅爆槍響！中尉稱檢查槍彈竟在哨亭內擊發身亡

中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光

