討債變索命！討600元約談判 男奪刀摔倒反刺自己身亡 友人自首遭判8月

記者潘靚緯／彰化報導

蔣姓男子帶刀與李姓男子談判，不料李男奪刀後摔落稻田導致刀子刺死自己，蔣男事後被依過失致死罪，判決8個月徒刑。（圖／翻攝Google Map）

為了區區600元竟賠上一條命！去年7月，彰化一名蔣姓男子與李姓男子，在彰化醫院外為了600元的欠款談判爆發衝突，過程中2人一言不合，導致李男奪下對方手中的刀子後，因拉扯跌落稻田，不慎刺死自己。彰化地院依過失致死罪，判決蔣姓男子8個月有期徒刑。

根據判決書內容，蔣姓男子與李姓男子114年7月2日上午6時，先後前往彰化醫院接受美沙冬治療，蔣男認為李男跟他共同吸食煙彈，應該付給他600元，卻遭李男拒絕，雙方爆發口角，相約到醫院旁邊的產業道路談判。

談判過程中，兩人一言不合發生扭打，李男徒手勒住蔣男的後頸毆打，蔣男一邊反抗一邊從側背包出一把刀，要求李男不要繼續動手，結果李男把刀奪走，劃傷蔣男的左手，爭奪過程中不慎摔落稻田，李男手中搶來的刀，疑似在跌倒過程中順勢刺進自己的左側鎖骨上方，造成約10公分深的刀傷。

李姓男子血流不止，爬回產業道路，蔣男原先想跑回醫院求救，看著李男逐漸體力不支，在上午7時左右攙扶蔣男走到醫院旁邊的草地，民眾見狀緊急通報醫院搶救，但由於刀傷造成李男頸動脈割裂大出血，出現低容積性休克，經急救仍宣告不治，蔣男則致電向警方報案自首。

法官認為，蔣姓男子因疏忽未注意，造成被害遭刀刺重傷，送醫不治，蔣男雖坦承犯行，但迄今未獲被害人家屬原諒，依犯過失致人於死罪處有期徒刑8月。全案可上訴。

