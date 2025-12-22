討債變群毆！台中廟會大亂鬥爆激烈衝突9人涉案

台中市梧棲區一場廟會活動於12月21日晚間發生衝突事件。根據台中市清水警分局今日發布的資料顯示，26歲許姓男子與19歲陳姓男子前往廟會現場，目的是向正在參與廟會活動的31歲劉姓男子索討5萬元債務。

然而，現場其他參與廟會活動的人員見狀，誤以為許、陳兩名男子是前來鬧場滋事。雙方隨即爆發口角爭執，情況迅速升溫，進而演變成肢體衝突。清水警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場處理，成功排除紛爭。

在這起衝突事件中，許姓男子與陳姓男子因遭到其他人員壓制在地，導致手腳多處擦挫傷。兩人在衝突結束後接受醫療處置。

警方表示，經過初步調查，目前已經掌握相關涉案人員共計9人的身分資料。清水警分局正陸續通知這些涉案人員到案說明，以釐清整起事件的來龍去脈。同時，警方也將擴大追查範圍，調閱相關監視器畫面，確認是否還有其他涉案人員，一旦查明身分，將依法查緝到案並移送法辦。

