討免錢飯吃被拒！台中男「餓到抓狂」砸店丟菜刀釀4傷…超失控畫面曝光

記者吳泊萱／台中報導

台中36歲楊姓男子因肚子餓跑到店家討免錢飯吃被拒絕，竟掀盤扔菜，追打女店員。（圖／網友a＿boaa授權提供）

台中東區一家深夜自助餐店深夜驚傳砸店衝突，一名36歲楊姓男子因肚子餓，跑到店家要求吃免錢飯，遭店員拒絕後竟惱羞成怒，不斷辱罵店員沒有同理心，其他客人見狀上前勸阻，怎料楊男竟當場爆走，不但毆打客人、店員，還掀翻店內盛菜的餐盤搞破壞，最終被依傷害、毀損等現行犯逮捕，移送地檢署偵辦。

昨日（11日）深夜11時許，楊姓男子（36歲）因肚子餓，跑到自助餐店詢問林姓女店員（52歲）能不能免費吃飯，被女店員拒絕後，楊男竟不斷辱罵林女沒有同理心。在店內用餐的客人曾男（32歲）看不下去，上前勸阻，楊男竟直接抓起餐盤上的食物扔向對方，雙方爆發肢體衝突，並一度追逐至店外。

廣告 廣告

店內用餐的熱心客人協助制止楊男，慘遭楊男拿餐盤敲頭。（圖／網友a＿boaa授權提供）

店內用餐的熱心客人協助制止楊男，慘遭楊男拿餐盤敲頭。（圖／網友a＿boaa授權提供）

隨後楊男又跑回自助餐店，將店內盛菜的餐盤全掀翻，拿食物亂砸，甚至跑到廚房內扔菜刀，還追到馬路上毆打店員，眼看楊男越來越失控，另一名客人鍾男（32歲）與路人聯手壓制楊男，並報警處理。

台中36歲楊姓男子因肚子餓跑到店家討免錢飯吃被拒絕，竟掀盤扔菜，追打女店員。（圖／網友a＿boaa授權提供）

警方趕抵現場時，楊男已被熱心民眾控制，但情緒仍十分激動，說話言詞反覆，被帶回派出所調查，現場未發現有飲酒或吸毒等行為。楊男砸店造成3名員工及客人曾男受傷，幸好就醫後無大礙，警方詢問後依傷害罪、毀損罪、妨害自由、妨害名譽罪現行犯移送地檢署偵辦。

楊男肚子餓跑到自助餐店搞破壞，打傷4人，被依傷害、毀損等罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，楊男無業，疑因缺錢花用，半夜餓到受不了，跑到自助餐店討飯吃，雙方並不認識，只因店家拒絕免費供餐，楊男就爆氣砸店。但店家被這麼一鬧，物品損失至少5萬元，營業損失則難以估計。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

坐檯妹遭舔臉逼陪睡打傷客人！警到場無視性侵未遂…還叫她想清楚再告

苗栗男吸毒上街隨機砍殺3人！檢察官怒控「習性兇殘」…求處無期徒刑

鳳凰颱風來襲！雷達回波圖驚見神秘小框框…「中部結界」再次展開

等餐目睹恐怖畫面！「老鼠掉進稀飯鍋」店員超淡定…台中食安處要查了

