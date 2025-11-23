討厭在外上廁所！他自爆3問題不愛出國 網傻眼：不適合出門

許多人規劃旅遊行程時，認為CP值高而選擇出國。不過一位網友近日表示，有了幾次經驗之後，他發現有三大問題讓他越來越不想出國，第一個是上廁所問題，即使很多國家廁所比台灣乾淨，在外上廁所還是讓他害怕，二是飲食習慣問題，三是沒有什麼物慾，貼文曝光後引發熱議，不少人則認為，台灣廁所跟許多國家相比已經好很多，可能是他根本不適合出門旅遊。

原PO在PTT發文表示，經過幾次和同事出國、自由行後，他發現三大問題不想出國，一是上廁所問題，雖然國外很多國家的廁所比台灣好上許多，但他還是很討厭在外面上廁所，就連台灣人出國最愛去的日本，他也覺得鄉下地方的廁所有點可怕；二是飲食問題，雖然日本餐飲比較合胃口，原PO還是覺得沒什麼好吃的，同時他的食慾也沒有那麼旺盛，更別說吃不習慣其他國家的食物。

原PO繼續說明，三是他沒有什麼物慾，很多人出國時會買東買西或買伴手禮送人，但是他根本沒有興趣，「每次大家在伴手禮店或藥妝店大買特買時，我都超無聊的」。三大原因總結下來，讓原PO對於出國興趣缺缺。

對此，許多人紛紛回應，「沒食慾也沒物欲，也不習慣外面的廁所，那就是任何型態的出門都不適合你」、「旅遊即生活，出門久了也會膩，千帆過盡還是家鄉最美」、「推，完全不想出國」、「不喜出國＋1，主要懶得整理行李，也覺得安檢和過海關讓我壓力很大」。

不少網友則質疑廁所問題，「是不是沒去過美國…那個廁所有夠少」、「在歐洲上廁所都要錢，還不見得比台灣公廁還乾淨」、「當初去北京投名狀拍攝村莊，看到一間廁所裡10個蹲式馬桶，沒有任何遮蔽物，瞭解他們上廁所都是一起看著別人的光屁股上，震驚到說不出話」、「國外厠所好在哪？你有去過澳洲嗎？」、「紐澳的廁所你應該更無法」。

