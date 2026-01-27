討厭女友愛犬！22歲警「下毒殘殺3歲犬」 女友見狗碗內毒藥崩潰

前波爾克郡警官埃德溫·坎普札諾（Edwin Campuzano）因涉嫌毒害女友的狗而被捕。圖／翻攝自希爾斯波羅郡警長辦公室

美國佛羅里達州坦帕（Tampa）希爾斯波羅郡警長辦公室22日表示，22歲前波爾克郡警官埃德溫·坎普札諾（Edwin Campuzano）因涉嫌毒害女友的狗而被捕，面臨嚴重虐待動物的指控。

根據外媒報導，2025年5月，坎普札諾在女友保拉·費爾南德斯（Paula Fernandez）外出度假期間，故意將毒藥放入她3歲的馬爾濟斯貴賓犬米洛（Milo）的食物碗中，導致米洛因內出血死亡。希爾斯伯勒縣警長查德·克羅尼斯特（Chad Chronister）在新聞發布會上表示，坎普札諾作此行為的原因僅是因為「不喜歡這隻狗」。

警方調查顯示，米洛食用的毒藥顆粒殘留在狗碗中，坎普札諾甚至在女友外出前兩天，使用借記卡在農機用品商店購買了毒藥。事件發生後，費爾南德斯進行了屍檢，以確認米洛的死因，「我永遠不會忘記接到鄰居告知米洛死亡的那通電話，那一刻我的心都涼了」。

費爾南德斯表示，回家後，坎普札諾還曾給她和母親送花，但現在知道是他害死了米洛，她感到極度痛苦。警方指出，坎普札諾在事件發生時是巴托警察局的警官，但目前已不再擔任該職務。他於1月16日自首，之前偵探已於12月獲得逮捕令。

警長克羅尼斯特表示：「這是一起殘忍且蓄意的犯罪行為，我們將始終保護包括動物在內的弱勢群體，並追究肇事者的責任，無論其身份或職位如何。」

費爾南德斯指出，米洛的死亡是預謀的，坎普札諾有兩天時間考慮其行為，但仍選擇實施，「他知道我們全家要出門一週，沒有時間與米洛道別。他死得孤獨且痛苦，我只希望能為米洛討回公道。」



