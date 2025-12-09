討厭打掃是因為沒完沒了！馬桶、水槽…每天15分鐘「無痛整理」：擁抱不完美，不要一次掃乾淨
我們都渴望清爽舒適的家，但一想到整理，就心煩拖延？整理不是短跑衝刺、不能貪快，閉著眼胡亂丟，不出三天就恢復原狀。暢銷書《慢老》作者黃惠如最新力作《慢捨離》溫柔提醒，整理的重點是持續，建立自己的不復亂系統，給自己四首歌的時間，無壓力整理。
「嗨，我剛好在你家附近辦事，大概十五分鐘左右會到你家，你方便嗎？」
接到這樣的電話，若不是情敵或仇人，多數人都很難拒絕。但這時候便是如拍武俠片，將所有的雜物掃到桌子底下，或有輕功也想用飛的將髒衣服拿去臥室，藏在衣櫥或棉被裡，在電鈴響起前，撥撥頭髮、微笑開門。
在十五分鐘內徹底整理好你家，幾乎是不可能的任務，但有可能在十五分鐘依序逐漸讓家裡變得整潔。
為什麼要設定十五分鐘？
十五分鐘能避免拖延。韓國知名的整理顧問尹善玄認為，有空再大掃除的想法，只會讓自己不斷拖延，根本不需選定特定的日子整理，每天設定十五分鐘，只占一天的一％時間，不但實行容易，也比較能持之以恆。
而且，「沒有比沒完沒了的打掃更令人痛苦的，」沖幸子在所著的《德國流掃除術》裡說。
曾旅居德國、返回日本後開設清潔公司的她說，讓你討厭打掃的原因就是，永遠清不完，想起打掃就煩。沖幸子建議，絕對不要一次掃乾淨，每次打掃只選定一個區域就好，例如今天就只擦乾淨平面、明天整理玄關等。
把打掃變成一個可管理的任務，無痛地融入日常生活，不需要匆忙或緊張。以下有幾個方法幫助你，用十五分鐘讓整理更順暢。
1、用計時器
用手機設定十五分鐘，然後倒數，或是你想要輕快點，可以放音樂。我放過，大約四首歌的時間，重點是，時間到，一定要停止。用計時器可以幫助你專注，並只在規定時間內整理，這對拖延整理有奇效。
我依據這個方法用手機設定十五分鐘，而且一分鐘都不想超過，心裡想就算再怎麼討厭整理，只要忍耐十五分鐘就好了。
第一天時，只有整理七分多鐘就去看手機，「原來才過七分鐘呀」。第二天、第三天情況好多了，整理到忘了時間。而且，小小的奇蹟發生了。因為每天十五分鐘其實已經將房間整理個大概，之後看到房間裡雜亂的地方就會順手收拾，順手的事就不是壓力，家裡需要整理的地方愈來愈少。
2、以熱點分，不以房間分
「我常用森林大火比喻，起火的熱點如果不即時處理，便會失控燒毀整座森林，」在二十多年前創建十五分鐘整理術的飛行女士（FlyLady）說，熱點也就是你走進一個房間首先看到的地方。
什麼是熱點？浴室是一個房間，但浴室裡的馬桶、洗手檯、淋浴間或浴缸都是熱點；廚房是一個房間，但流理檯、爐灶周遭、水槽都是熱點。
用熱點分，除了能迅速將雜亂在蔓延成熊熊大火前撲滅，另外也能將整理工作分配成更小的任務，以便在十五分鐘內完成。
3、不要從最亂的房間開始
有一句俗話說「頭過身就過」，先從最困難的開始，後面就會很輕鬆？因此一想到整理，你不會想從單腳的襪子、過期的藥品或鬆垮的T恤開始下手，而是直接挑戰魔王等級的儲藏櫃、抽屜或堆放成垃圾場的地方。
記住，永遠從最容易的地方動手，例如擦桌子，徹底完成一項任務後，才往下一步進行。
4、擁抱不完美
十五分鐘你能刷馬桶，也可能把廚房水槽刷乾淨，但不可能把窗戶、紗窗都拆下洗淨，所以十五分鐘要排除較大的任務。
並請擁抱不完美。有時候十五分鐘很順利，馬上就看到效果，有時候覺得很難熬，放心好了，你是人，允許自己夠好就很好。
任何巨大的改變都是從一小步開始，每天十五分鐘會為你帶來意想不到的改變，重要的是，你終於找到適合自己的整理習慣。
（本文摘自《慢捨離：放慢整理的節奏，100件清單跟著丟，不急不躁不復亂，還你清爽富足的人生》天下雜誌出版，黃惠如著）
