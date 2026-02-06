討厭柯文哲1個性！館長抖出阿北私下面貌：他X的不是人

政治中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）近年立場鬼轉，除了親近中國、狂罵民進黨，也持續與民眾黨維持良好關係，多次為前黨主席柯文哲發聲。不過，館長近日和柯文哲用餐後，見到對方1反應忍不住直言，「他X的不是人」，坦言很討厭柯文哲這種個性，「真的是受不了！」

公開與柯文哲見面內幕！館長：真的受不了

館長4日直播透露，前一天和柯文哲見面，突火大開嗆，「我在這邊公開講阿北，我他X的有時候覺得，真的是他X的不是人，討厭柯文哲這種個性！」他透露，2人因許久沒見面，他一直向柯文哲抱怨民進黨，以及柯文哲被羈押時，大家是怎麼度過，沒想到柯文哲「一點恨意都沒有」，感受不到對方有絲毫想報復的態度，「滿嘴還是在講人民、台灣這個國家怎麼做，這次選舉該怎麼樣」。

廣告 廣告

館長認了「討厭柯文哲1個性」：腦袋到底裝啥？抖出私下真面目：他X的不是人

館長直言，受不了柯文哲1種個性。（圖／翻攝「 館長惡名昭彰」YouTube）

館長坦言，柯文哲真的是一個沒有情緒的人，完全感受不到對方有絲毫恨意，「我真的是他X輸給他」、我真是佩服，被關了1年，到底腦袋裡面裝啥？唉真的受不了，真的人太好」。館長感嘆，自己罵了民進黨老半天都沒用，柯文哲都沒有太多表情、或洩露感同身受的情緒，只是一直點頭說「哦哦哦」。

館長認了「討厭柯文哲1個性」：腦袋到底裝啥？抖出私下真面目：他X的不是人

館長稱，即使罵了民進黨老半天，仍感受不到柯文哲的恨意。（圖／民視新聞資料照）

柯文哲稱台灣「國家」引小粉紅不滿？館長怒了

對於2人見面過程，館長表示，「還不錯啦，這樣吃一吃、聊一聊，今年也是有很多理論，看一下他們的擔憂」。對於柯文哲稱「台灣這個國家」，可能引發中國民眾不滿，館長無奈表示，台灣的政治人物肯定得這樣講，「唉，老是糾結這個，你有病是吧？」還嗆聲，可能又有網友要批評他是台獨，「這些酸民們，放B站懂嗎？」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：館長認了「討厭柯文哲1個性」：腦袋到底裝啥？抖出私下真面目：他X的不是人

更多民視新聞報導

高市早苗30秒片「破億流量」內幕曝！日媒揭驚人金額

「橘子」內幕曝光？陳佩琪突自爆「寫好長文」：很精彩囉

謝典霖震撼公開「僵持」內幕！認了親姊謝衣鳯選縣長：突發狀況

