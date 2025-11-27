討厭被叫「小姐」竟潑站務員飲料！台中女當眾失控判罰5000元

一名女子因不滿被台鐵站務員叫「小姐」，竟當場怒潑飲料。示意圖。翻攝台鐵臉書



一名葉姓女子今年6月在台中火車站進站刷卡未成功，卻因不滿被驗票員稱呼「小姐」，竟在2樓剪票口當眾拿飲料瓶朝站務人員潑灑，造成對方帽子與衣物全數浸濕。事後葉女不僅否認潑灑行為，還反控站務員「毛手毛腳」。案件經台中地院審理，法官認定葉女行為已構成公然侮辱罪，依刑法第309條第1項判處5000元罰金，可易服勞役，以1000元折算1日，全案仍可上訴。

依判決內容，事件發生於今年6月5日清晨5點40分，蔡女在台中火車站2樓剪票口刷電子票證，驗票機因讀取失敗亮起紅燈。站務人員見她未通過，便上前提醒並喊了聲「小姐」。沒想到葉女因「厭惡被這樣稱呼」當場暴怒，隨即拿起手中飲料潑向驗票員。

飲料潑灑瞬間，驗票員的帽子、制服、外套全被濺濕，現場一度引發騷動。事後葉女不但未道歉，聲稱站務員「沒事找事」，強調「非常討厭別人叫她小姐」，還向服務台申訴站務員對她「毛手毛腳」。

台中地院法官調閱監視器畫面後認為，蔡女在眾目睽睽下朝執勤站務員潑灑飲料，已明顯具侮辱性，不僅使受害人陷於尷尬難堪的工作處境，也影響其專業形象，且站務員並未對其有不當肢體接觸。更糟的是，法院寄送調解通知時，蔡女竟以不雅文字回覆，犯後態度不佳，難認悔意。

法官審理後，依《刑法》第309條第1項公然侮辱罪，判處罰金5000元，可選擇易服勞役。全案仍可依法提起上訴。

