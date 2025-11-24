討厭香菜是天生的？最新研究曝「長大後突然愛上」殘忍真相：說明你老了

香菜不是每個人都能接受。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

每年的2月24日定為「世界討厭香菜日」（又名芫荽），吸引了全球許多反香菜人士的響應與支持，不過有科學家發現，香菜之所以「有的人喜歡，有的人不喜歡」，是因為部分人體內的特殊基因，會將香菜中的醛類物質聞成臭味，全球就有約15%的人天生討厭香菜。隨著年紀增長、味蕾減少，不少人才會逐漸從「反香菜」轉為喜歡。

香菜為什麼有的人喜歡，有的人不喜歡？

根據央視新聞等陸媒報導，科學家發現，人類11號染色體上有一組負責編碼感知醛類物質的嗅覺受體的基因「OR6A2」，這組基因就像在鼻子裡安裝「香菜探測器」，將香菜中的醛類化合物認定為「肥皂味」或「臭蟲味」。隨著基因不同，聞到的香菜味道也天差地別，導致攜帶這組基因的人類天生討厭香菜。

報導指出，全球有15%的人就自帶「香菜抗拒」基因，東亞地區更是每5人就會出現1位「反香菜鬥士」。不過，喜愛香菜的人同時更能接受苦瓜、茴香等苦味食物，因這些人的基因中還存在影響苦味敏感度的「TAS2R38」基因，使他們對複雜風味的包容性更強。

神奇的是，不少民眾可能都會遇到「年輕時不喜歡吃香菜，長大後突然愛上」的經歷，研究人員發現，這是因為成年後味蕾數量逐漸下降，對苦味的敏感度越發降低，使香菜帶來的「刺激性」越來越弱。研究顯示，人類30歲至50歲是嗅覺巔峰期，此時可能將重新改變人類對於香菜等食物的體會，「換句話說，離開『反香菜陣營』，說明你老了。」

香菜對身體帶有益處。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

吃香菜有什麼好處？

幫助消化、減少脹氣

香菜含有天然精油，可促進腸胃蠕動，減少消化不良、胃脹氣的情況。

抗發炎、抗氧化

香菜富含抗氧化物質，如槲皮素，有助降低身體發炎反應，保護細胞不受自由基傷害。

排毒助代謝

研究指出，香菜可能有助排除如鉛、汞等的重金屬，因此常被用於「排毒飲食」中。

降低血糖

部分研究顯示，香菜葉和種子提取物可能有助穩定血糖。

提供維生素與礦物質

香菜富含維他命A、C、K，以及鉀、鈣、鐵，能幫助免疫、骨骼健康、維持正常血液功能。

改善口氣

香菜具有天然殺菌能力，吃完後能降低口腔異味，類似咀嚼香草的效果。

提升食物風味、減少調味料依賴

因為香味強烈，可以降低料理中鹽、糖的使用量，對控制飲食有益。



