討回政府賴帳 吳宗憲發起退休警消年金共同訴訟

針對警消人員退休金短發情事，為了捍衛退休尊嚴，國民黨立委吳宗憲發起退休警消年金共同訴訟，組團隊協助全國退警爭取權益，並公布行政訴訟行動方針。

吳宗憲發起退休警消年金共同訴訟。(圖/國民黨提供)

吳宗憲今（13）日在臉書貼文表示，昨天他到台東，協助當地的退警協會處理退休金短發的問題。在現場很開心遇到第一年分發到台東地檢署時，一起並肩作戰過的老戰友——當年的台東分局刑事組刑警（現在改稱為偵查隊）。看著昔日意氣風發、辦案衝第一的刑警大哥，現在卻為了退休金而擔憂。他感到很心疼。

吳宗憲強調，這些退警前輩都曾經把最精華的青春獻給國家。在他們遲暮之年，只希望國家能履行當年的承諾。這不僅是生計之爭，更是尊嚴之爭！他們只期待國家重視他們，就像當年他們義無反顧的愛國家一樣。

吳宗憲與台東退休刑警會晤。(圖/截自吳宗憲臉書)

吳宗憲也公布律師小組行政訴訟行動方針，首先請聯繫各縣市退警協會：請優先聯繫退警所在的退警協會。他的辦公室近期將提供「線上表單」與「委任狀」給各協會窗口。將以各協會為對口，協助大家彙整資料，統一由他的律師小組提起行政訴訟。

吳宗憲表示，其次請備妥以下資料（前3項必備）：

一、114年新銓敘部審定函＋附表（必備！）。

二、訴訟委任狀3張（必備！協會提供格式、本人親簽）。

三、身分證明文件（必備！供現場核實身分，不用提供影本）。

四、107年重審函（107年改收到那份；若遺失，請向原機關補發）。

五、退休核定函（剛退休時的第一份文；若遺失，請向原機關補發）。

吳宗憲與台東縣退警協會合影。(圖/截自吳宗憲臉書)

吳宗憲特別提醒：退警若發現最新審定函，把年資或所得替代率「算錯了」，請務必先聯繫協會協助，在30天內提起「復審」。（若數字沒錯，就交給他們打給付訴訟）「這場仗，我們團結一起拿回公道！」

