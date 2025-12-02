討海人嚇壞！彭佳嶼捕魚驚見男浮屍 疑富貴角翻船移工

在彭佳嶼外海進行作業的漁船「聖凱7號」，2日上午意外撈起一具男性浮屍。根據船員的描述，浮屍身上的衣物疑似印有印尼國旗，推測可能是印尼籍漁工。這起事件發生在距離彭佳嶼以西約10多海浬的海域，當船員打開捕魚網袋時，驚訝地發現了這具浮屍。浮屍的頭部已經明顯腐爛，情況相當不堪。

在彭佳嶼外海進行作業的漁船「聖凱7號」，2日上午意外撈起一具男性浮屍。（圖／翻攝畫面）

據悉，這艘漁船原本計劃在外海作業超過20天，但在發現浮屍後，立即放棄後續作業，並返回基隆的正濱漁港，向海巡隊報案。海巡人員目前已介入調查，並不排除這具浮屍與日前在富貴角作業的外籍漁工翻覆事件有關。

