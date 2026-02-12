討論到川普就發生爭執...23歲女遭生父槍殺 辯稱「只是舉槍給她看」
2025年1月10日正是美國總統川普（Donald Trump）即將上任時刻，不過英國23歲女子前往美國探望父親時，論及川普引起爭執，女子更向父親詢問「如果我遇到性侵犯，你會怎麼想？」不過父親回答令她感到失望，就在女子準備離開時，被父親帶至小房間，隨即發出巨大槍響，女子胸部中彈，當場死亡。
根據《Sky News》、《BBC》等媒體報導，英國柴郡沃靈頓（Warrington）23歲女子露西．哈里森（Lucy Harrison）日前與男友一同前往美國德克薩斯州（Texas）探望父親克里斯（Kris Harrison），不過露西竟遭父親槍殺，震驚社會。
然而出庭時，露西男友回憶，當時正是川普即將上任的時候，當露西與克里斯碰面，談及川普時，雙方因槍枝議題而發生激烈爭執；不僅如此，當露西詢問克里斯「如果我遇到性侵犯，你會怎麼辦？」不過克里斯稱自己還有2名同住女兒，因此「不會太難過」，此話一出，令露西相當難過。
露西男友接著說道，就在2人準備離開美國前往機場前，克里斯突然拉著露西的手到小房間，不過大約15秒後，突然聽見一聲巨響，趕緊衝到房間查看，發現露西竟已經倒在浴室廁所地板，當場死亡。
事後克里斯解釋，當時他只是想和露西看有關槍枝犯罪的報導，並告訴她自己幾年前為了讓家人有安全感，買了一把槍，因此向她展示，不過「當我舉起槍，想給她看的時候，突然聽到一聲巨響」，克里斯強調，自己還不清楚發生什麼事情，露西就已經倒下，甚至不清楚當時自己的手是否放在扳機上。
然而克里斯曾因酗酒接受治療，此次事件發生後，當局調閱監視器，發現當天克里斯確實有到超商購買2箱500毫升的葡萄酒；不過是否因此受到影響，調查結果將於近日出爐。
★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
