討論大巨蛋瘋了？ 桃市府回擊黃瓊慧：綠營中職也瘋了？

桃園巨蛋正如火如荼整修中。（桃市府提供）

桃園巨蛋正如火如荼整修中，民進黨市議員黃瓊慧批評「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」。對此，桃園市政府新聞處長羅楚東火力全開回擊，點名包括黃崇真、劉仁照等多位綠營議員都曾在議會關心大巨蛋籌畫進度，中華職棒祕書長楊清瓏更曾親赴座談會提出建議，反問：「難道這些綠營議員跟中職都瘋了嗎？」呼籲議員勿為了攻擊市府而否定理性討論的價值。

羅楚東指出，黃瓊慧指稱市府討論大巨蛋是「發瘋」，但事實上，同樣身為民進黨籍的議員黃崇真、劉仁照、彭俊豪、魏筠及張曉昀等人，都曾在議會質詢時展現對體育發展的關心，務實詢問大巨蛋的選址與籌畫進度。市府與議員理性對話，卻被黃瓊慧形容成「發了瘋」，此種言論令人費解，更對認真問政的同黨議員不公。

羅楚東進一步舉例，中華職棒祕書長楊清瓏也在去年9月25日出席中壢體育園區招商座談會，並針對場館規畫提出許多具體專業建議。羅楚東質疑，若討論大巨蛋就是瘋了，「難道中華職棒也發瘋？還是蔡其昌會長指派祕書長來陪市府發瘋？」

回歸場館整修本質，羅楚東表示，「桃園市綜合體育館」（桃園巨蛋）啟用逾30年，整建已是桃園人的共識。在市長張善政拍板支持下，市府投入3.4億元啟動30年來首次大規模整修，工程已於去年10月動工，預計115年第3季完工。

羅楚東說明，此次整修涵蓋四大核心項目：地坪整修將全面翻新場內與觀眾席區域；電氣及空調改善將升級機電設備，解決通風溫控問題；室內整修則著重於球員最在意的休息室、民眾關心的廁所，以及照明與指標系統更新；戶外景觀工程則優化場館周邊環境與動線。

羅楚東強調，桃園擁有兩支冠軍職籃球隊，張善政也多次到場支持，市府對職棒、職籃的態度一貫，就是「用具體資源支持運動、用務實工程改善場館」。對於只會竊喜有機會攻擊市府，卻提不出任何有意義建議的議員，市府深感遺憾，也將持續透過工程與管理面逐項改善，回應球員與市民期待。

