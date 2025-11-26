討論家事意見不同！表兄弟約談判 變7人持刀全武行

新北市新店區日前兩名男子在電話內起口角，雙方說好談判，卻各自攜帶棍棒、刀械，還叫朋友到場。（圖／東森新聞）





新北市新店區日前兩名男子在電話內起口角，雙方說好談判，卻各自攜帶棍棒、刀械，還叫朋友到場，變成當街四打三，總共七個人鬥毆，嚇得附近鄰居趕緊報警。警方到場盤查發現，其中兩個人是親表兄弟，為了家事鬧不合撕破臉。

深夜一群人路邊叫嚣，4打3誰都不讓誰，甚至有人拿出西瓜刀追砍，跑到對向車道又跑回來。這不是在打鬧，而是自家人起糾紛，當中還有人掛彩，嚇得路過鄰居跑出來查看，同時報警。

警方到場還原衝突起因，原來是一名男子打電話給親戚，要討論家事，而電話那頭一旁有名男子不停嗆聲，雙方當下約好出來談判。其實互嗆的兩人是親表兄弟，卻各自烙人，還帶刀械、木棍等武器，街頭七個人鬥毆，最後都觸犯傷害罪，還有公然聚眾實施強暴罪。一家人為了家事撕破臉。

