討論核廢選址條例 經濟部：參考國際經驗
[NOWnews今日新聞] 媒體報導，經濟部正研擬《高階核廢選址條例》草案，確保使用過後的燃料棒具有存放機制。經濟部及台電表示，針對媒體關注高階核廢選址條例草案進度，台電表示核廢設施為鄰避設施，世界皆然、台灣也不例外，我國目前並沒有《高階核廢選址條例》。針對核廢處理目前台電正參考國際經驗，並持開放態度面對，亦盼社會各界理解並支持核廢處理。
據報導，經濟部及台電正在研擬《高階核廢選址條例》草案，並為了避免發生當年低放射性廢棄物選址選出台東達仁鄉、金門烏坵鄉兩處，但對方不願意推行地方公投而停擺，設立「回頭機制」，包括行政代行、重新評估再次納入等措施。
另外，經濟部也規劃，將公投範圍從「全縣市」縮小到與場址關連性較高的「鄉鎮層級」，降低政治阻力，以及給予地方高額獎勵金，鼓勵地方接受核廢料處理。
台電今（19）日回應，核廢設施為鄰避設施，世界皆然、台灣也不例外。不論採取何種解決方案，均有待立法與社會各界凝聚共識後，方可順利推動。我國目前並沒有相關法律，將針對核廢處理目前台電正參考國際經驗，並持開放態度面對，亦盼社會各界理解並支持核廢處理。
台電說明，台電是作業與技術執行單位，持續依主管機關指示與管制機關要求，積極與國際處置先進國家交流發展處置技術，並進行社會溝通及資訊透明化，以尋求社會最大共識。台電重申，核能使用需遵循政府的兩必須、三原則，確保核能使用及核廢處理之安全。
經濟部18日同樣表示，發電使用過的高放核燃料，首先需移至乾式貯存設施中（核一及核二廠需由室外移至室內採兩階段貯存），核一的室外乾貯部分已完工、並由核安會2025年5月核定運營。
核二室外乾貯設施於2015年向新北市府提出相關計畫後、2024年獲新北市府核定，目前正全力興建中，預訂今年底完工啟用；室內乾貯部分則正全力規劃中。經濟部定會督導台電確保核廢料存放安全無虞。
