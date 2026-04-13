討論遺產起爭執 父耍賴不走判罪原因曝

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陳姓老翁前往兒子家，欲商討遺產分配遭拒，卻賴著不走，被橋頭地院判罪。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓老翁前往兒子住處，商討遺產分配問題被拒絕後，卻待在車庫賴著不走，兒子一氣之下報警並提告，被橋頭地院依妨害自由罪，判處罰金5000元，得易服勞役。

警方調查，2025年6月15日上午11點多，7旬翁陳男前往仁武區找兒子，欲商量遺產分配問題，其子明確表達不想談論，並要求他離去，陳翁卻坐在車庫，直到其子報警抵達，始離開現場。

由於兒子堅持提告，仁武分局傳喚陳翁到案說明，製作筆錄後，依涉嫌妨害自由罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並認為涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑﹔陳翁則指稱，為討論遺產時進入，否認犯行。

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承辦法官開庭調查，告訴人已明確要求被告離開其住處，則難認被告有何正當理由留滯於車庫，並審酌兩造未達成和解，依無故留滯他人住宅罪嫌，判處罰金5000元，如易服勞役，以1000元折算1日，可上訴。

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