討論關鍵礦產供應 華府G7財長會邀印度澳洲與會

路透社9日報導，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，澳洲和多個其他國家將參加他12日在華盛頓主持的七大工業國集團(Group of Seven, G7)財政部長會議，以討論關鍵礦產問題。

貝森特說，自去年夏天的G7領袖峰會以來，他一直在推動就此議題召開單獨會議，而財長們去年12月已經舉行了一次線上會議。

貝森特在接受路透社採訪時表示，印度也獲邀參加這場會議，但他不確定印度是否接受了邀請。訪問前，貝森特參觀了露營車與船舶製造商「沃倫貝格工業」(Winnebago Industries)位於明尼阿波利斯(Minneapolis)地區的工程實驗室。

廣告 廣告

G7包括美國、英國、日本、法國、德國、義大利和加拿大，還有歐洲聯盟(European Union)，其中大多數成員國嚴重依賴中國的稀土供應。該集團去年6月達成了一項行動計畫，旨在保障他們的供應鏈安全並促進經濟增長。

澳洲去年10月和美國簽署了一項協議，旨在對抗中國在關鍵礦產領域的壟斷地位。該協議包含一項價值85億美元的計畫管道，利用澳洲擬議的戰略儲備，該儲備將供應如稀土和鋰(lithium)等易受供應中斷影響的金屬。

坎培拉方面表示，此後已收到了來自歐洲、日本、南韓和新加坡的合作意願。

根據國際能源總署(International Energy Agency)，中國主導著關鍵礦產供應鏈，精煉全球介於47%至87%的銅、鋰、鈷(cobalt)、石墨(graphite)和稀土。這些礦產用於國防科技、半導體、再生能源零件、電池和精煉製程。

由於中國對稀土實施嚴格的出口管控，西方國家近年來一直在尋求減少對中國關鍵礦產的依賴。

12日會議召開的數天前，據報中國已開始限制向日本企業出口稀土及含有稀土的強力磁鐵，並禁止向日本軍方出口軍民兩用物資。

貝森特表示，中國仍在履行其購買美國大豆和向美國公司出口關鍵礦產的承諾。(編輯：陳文蔚)