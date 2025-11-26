討論11年 台中中清路塞爆 替代道審議中

台中市中清路途經國道1號、國道3號及台中國際機場等處，然而周邊塞車問題遲遲無解，替代道路議題也已討論11年。對此，台中市都發局26日表示，40M-2中清路替代道路已納入「變更台中市豐潭雅神地區都市計畫主要計畫通檢案」公展草案變更，目前進度為台中市都市計畫委員會審議階段。

中清路橫跨北區、北屯、西屯、大雅、沙鹿、清水、梧棲區，全長約23公里，經過生活圈74號線、國1、國3及台中國際機場等處，車流龐大，一旦遇到車禍就必塞，未來還將面臨捷運橘線施工交通黑暗期，也讓平時依靠中清路往返的山海線居民擔憂中市府到底有無備妥相關配套措施。

廣告 廣告

對此，都發局表示，為緩解中清路周邊塞車問題，中市府民國103年6月已公告發布實施「擬定中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫案」，畫設40M-2中清路替代道路、40M-3往東銜接國道1號大雅系統交流道，並透過科雅路南北向計畫道路串聯，其道路開闢由道路主管機關依預算編列情形辦理。

都發局說明，其中40M-2、40M-3計畫道路串聯大雅地區部分，已納入「變更台中市豐潭雅神地區都市計畫主要計畫通檢案」公展草案變更，目前為台中市都市計畫委員會審議階段，因涉及主要計畫變更，後續依法定程序須提送內政部都委會審議，未來以公告發布實施內容為準。

針對民眾擔憂捷運橘線興建的交通黑暗期，台中市捷工局說，機場捷運（橘線）可行性研究案正於中央審查階段，未來綜合規畫階段將針對施工期間交通維持需求納入評估考量，另於施工前，再與道路、交通、警察等單位協調，妥善規畫詳細交通維持計畫，並報交通主管機關審查後執行。