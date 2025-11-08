討錢未果情緒失控 北市64歲男持瑞士刀傷女友

64歲的李姓男子持刀傷害葉姓女友。(記者鄭景議攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕64歲的李姓男子今(8)日下午在台北市信義區永吉路住處，因向同居的56歲葉姓女友索討金錢未果，竟情緒失控，持店內桌上的瑞士折疊刀指向葉女，兩人拉扯間導致葉女右手臂擦傷。警方獲報後於半小時內迅速趕抵，立即將李男依恐嚇、傷害及家庭暴力現行犯逮捕，移送台北地檢署持續偵辦。

今日下午1時許。警方接獲報案後立即趕赴現場，經了解，李男因金錢問題與葉女發生爭執。

警方進一步調閱現場監視器畫面，發現李男在爭吵過程中，竟隨手拿起桌上的瑞士折疊刀指向葉女，兩人爆發拉扯，導致葉女的右手臂因此擦傷。

儘管李男矢口否認有恐嚇等行為，警方仍依恐嚇、傷害及家庭暴力現行犯將李男逮捕，帶返派出所製作筆錄後，依相關罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

