討錢變送錢：大學生被騙450元「為找騙子」又被騙54萬

大陸中心／唐家興報導

一名女大學生為追回被騙的450元，慘遭「連環詐騙」，最後竟賠了54萬：圖為示意圖，非受害者本人。（圖／翻攝自PIXABAY）

為追回450元竟賠掉54萬！女大學生找遊戲代練遭詐騙，因心有不甘試圖尋人「抓騙子」，反遭集團誘騙匯出所有積蓄。警方揭露最新「二次詐騙」話術，呼籲民眾小心連環陷阱，第一時間報警才是唯一正途。」

大學生遭詐騙案例再添一樁！一名女大學生日前尋找遊戲代練，因99元人民幣（約新台幣450元）遭騙後心有不甘，試圖在網路上尋求「抓騙子」的管道，沒想到竟落入詐騙集團連環套陷阱，短短兩個月內被騙走近12萬元人民幣（約新台幣54萬元）。警方獲報後立刻展開跨省追緝，所幸最終將嫌犯逮捕，並奇蹟般地追回全數款項，保住受害者的辛苦錢。

【99元代練費成誘餌，點開噩夢第一頁】

家住長沙的女大學生龍麗麗（化名）平日熱衷手遊，為了讓遊戲帳號快速升級，她在網路上委託了一名「遊戲代練」，並先支付了99元人民幣的酬勞。沒想到對方拿了錢後，不僅沒有履行代練承諾，甚至直接封鎖、失聯，讓她白白損失幾百元台幣。雖然金額不多，但這筆「小錢」卻成為誘發後續巨大損失的開端。

【不甘被騙想「復仇」，落入獵人更深陷阱】

龍麗麗越想越不甘心，隨後在社群平台看到一則「專業尋人、可代查騙子身分」的貼文，誤以為抓到了救命稻草，立刻主動聯繫。對方先以「啟動查詢費用」為由再次要求支付99元，隨後更以「需要購買電商點數卡」來啟動高級系統等話術，誘導龍麗麗不斷提供點數卡密碼，導致她陷入層層剝皮的無底洞。

眼看卡密交出後對方再次失蹤，龍麗麗急著要求退款，詐騙集團卻開始玩起「退款戲碼」。對方陸續以「退款系統需湊整數」、「帳戶解密費」、「保證金手續費」等荒謬理由，威脅她必須持續轉帳，否則前面的錢都拿不回來，龍麗麗就在這場心理攻防戰中越陷越深。

【賭徒心態作祟，壓歲錢與家人借款全噴光】

警方深入調查後指出，詐騙集團正是精準掌握受害者「想把賠掉的錢賺回來」的補償心理。龍麗麗為了退回最初的款項，多次加碼匯款，不僅將自己多年辛苦積攢的壓歲錢賠個精光，甚至開始向親友、家人借錢周轉，直到負債累累才赫然驚覺，原來自己從頭到尾都被玩弄於股掌之間。

【警方跨省追緝出擊，54萬元失款驚險全追回】

長沙警方獲報後不敢掉以輕心，立即組成專案小組遠赴甘肅、寧夏等地進行追查。經過多日埋伏與鎖定，最終成功將這名王姓嫌犯逮捕歸案，並依法沒收其不法所得，幫龍麗麗追回近12萬元人民幣（約新台幣54萬元）的全部血汗錢。

對此，警方也特別提醒，網路上所謂的「專業抓騙子」、「幫忙追回款項」多數是詐騙集團的延伸話術。民眾若不幸受騙，應立即撥打110或報警尋求正規法律途徑，千萬不可聽信網路偏方，以免「為了追回小錢，反而賠掉大錢」，陷入二次詐騙的慘痛循環。

