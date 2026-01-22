討25萬債務不成！童軍繩勒殺同事棄屍 霧峰白骨案兇嫌遭起訴

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台中市霧峰山區1處廢棄果園，去年10月底有民眾發現一具白骨，死者為50歲李姓男子，經警方追查發現，竟是同事31歲洪姓男子不滿李男借了25萬卻遲遲不還錢，在去年9月中將他約出，綑綁四肢後用童軍繩將他活活勒斃，隨後棄屍。台中地檢署日前偵查終結，依殺人罪嫌將洪男起訴。，預計由國民法官審理。

根據起訴書指出，李男與洪男為同事，去年4月，李男向洪男借了共25萬元，卻遲遲沒還錢，洪男多次催討不成，憤而起殺心，於去年9月在備妥殺人工具後，將李男約出商討如何還錢，於晚間6點多共乘李男的汽車前往霧峰。

抵達霧峰後，2人就還錢事宜開始討論，洪男見李男沒有還錢之意，憤而將他四肢綑綁，並以保鮮膜纏繞臉部，隨後用童軍繩從後方勒住李男脖子將他勒斃。洪男隨後將車子開至霧峰一處廢棄果園，將李男棄屍於路旁邊坡，隨即開車離去。過了1個多月，民眾路過此處時聞到惡臭，驚見1具白骨，嚇得報案。

警方獲報後循線逮捕洪男歸案，洪男坦承犯行遭法院羈押，台中地檢署在釐清案情及蒐集證據後，日前依殺人罪嫌將洪男起訴。

