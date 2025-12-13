討2800元車資遭拒！不肖子竟恐嚇親媽「滅門再輕生」 法院判決出爐

社會中心／程正邦報導

索討2800元車資不成，中年男對親媽發出「滅門」死亡威脅。（示意圖）

台中市近日發生一起令人心寒的家庭悲劇。一名 48 歲的劉姓中年男子，僅僅為了區區 2800 元的計程車資，竟向自己的親生母親發出極端的死亡威脅，揚言若無法滿足其金錢要求，就要「殺光全家後再輕生」。這起因親情勒索引發的恐嚇案件，最終在劉母心生恐懼、報警處理後，交由司法審判。

根據判決書內容，這起事件發生在今年 2 月 8 日。劉男因隔天需從彰化搭計程車返回台中市北屯區的住處，於是透過通訊軟體傳訊息給母親，明確要求她準備 2800 元作為車資。

母親被兒子恐嚇，心生恐懼報警求助。(示意圖／翻攝自PEXELS)

劉男的訊息內容極度偏執且不合邏輯。他不僅要求這筆 2800 元，還詭稱這是「計程車司機要求的精神賠償」。接著，他提出一個荒謬的替代條件：如果母親不給錢，他就必須「掃地 1600 小時」來抵債。

更令人毛骨悚然的是，被老媽拒絕後，劉男的語氣急轉直下，直接以極具攻擊性的言語威脅親人：「不給我就殺了全家，然後輕生，你不信試試看。」

面對兒子激烈又明確的威脅言語，劉母雖然感到無比害怕，但仍依循過去的慣例，僅先給予了兒子 700 元作為日常生活費。然而，她深知兒子的情緒不穩，擔心他真的會因情緒失控而做出傷害家人的行為，最終不得不做出艱難的決定，向警方報案，以期透過司法力量介入，避免家庭憾事發生。

台中地院判不肖子3個月徒刑，可易科罰金。（圖／記者李忠現拍攝）

法官：意識清楚，不採信「精神疾病」辯詞

在庭審過程中，劉男辯稱自己當時正處於精神疾病發作，加上有飲酒，導致思緒混亂，才傳送出如此激進的訊息。他強調，自己只是想向母親借 2800 元支付車資，並非真的想要恐嚇。

然而，台中地方法院法官並未採信其說法。法官認為，從劉男傳送的訊息內容來看，他能夠清楚地表達具體金額、支付方式以及恐嚇內容，判斷其在傳送訊息時意識清楚，難以認定其辨識或控制行為的能力已因疾病而顯著降低。

法官嚴正指出，劉男身為成年人，卻以對被害人生命、身體安全造成威懼的方式向母親索財，已對被害人造成實質的心理恐懼與威脅。法院最終依法裁定劉男構成恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑 3 個月，可易科罰金。

