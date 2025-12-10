討4萬5債務！台中街頭濺血 民眾：警要求勿亂傳影片

台中市 / 綜合報導

台中大甲區 9日晚間 發生街頭鬥毆事件，朱姓男子向王姓男子追討4萬5千元的債務，兩人在馬路扭打成一團，爆發肢體衝突，王姓男子的右手臂及額頭被利器砍傷，背部還被空氣槍的彈丸擊中瘀血，緊急送醫，警方依恐嚇、傷害等罪嫌，將兩人函送法辦，附近民眾拍下當時衝突的畫面，但轄區警員到場，要求他們不要亂傳影片。

穿著黑色背心的朱姓男子，站在白色轎車旁邊，他瞪著身穿灰色短褲的王姓男子，不斷嗆聲，朱姓男子VS.王姓男子說：「別走，(你說的喔)，我等你啊。」王姓男子衝過去揮了一拳，兩人在馬路邊打成一團，其他朋友看到趕快制止，滋事男子的友人說：「好了啦，喂，你不要。」三個人過去勸架時， 王姓男子的身上已經被砍了一處15公分的刀傷 ，滋事男子的友人說：「整個都是血，你這裡都是血，好了啦。」王姓男子受傷後回到樓上租屋處，鄰居聞到濃濃的血腥味，上樓查看。

警方獲報到場調查採證，從樓梯到大門口走廊，整路都是血跡，9日晚間10點多台中大甲區順天路，發生街頭鬥毆事件，雙方打得兇狠民眾看到都嚇壞了，王姓男子右手臂與額頭都有明顯切割傷，到底發生什麼事，他相當低調，記者VS.受傷王姓男子說：「可以講一下，昨天是什麼樣的原因嗎，等一下，家裡有事，先這樣不好意思。」

警方調查，王姓男子欠債4萬5千元，朱姓男子手持利器來討債，不但將對方砍傷還用空氣槍，射傷他的背部，台中市大甲警分局大甲派出所所長梁兆瑋說：「王姓被害人的右手下臂有明顯刀傷，背部疑似有遭不詳彈丸擊中的瘀傷。」雙方因為債務糾紛爆發肢體衝突，警方依恐嚇與傷害罪嫌函送法辦，民眾拍到衝突畫面，但警員卻要求他們不要外流影片。

附近民眾說：「他(警員)就說這個是不能亂傳的要求就是叫我們不能亂傳然後我們就把它全部刪除，治安真的糟透了，公權力不彰嘛。」台中再度發生街頭暴力，影響民眾對治安的觀感，警方是不是做出「蓋牌」的要求，一言一行都被放大檢視。

