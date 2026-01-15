訓練只是幌子！ 北約部隊進入格陵蘭「防美動武併吞」

北約及歐洲國家紛紛派兵前往格陵蘭，表面上說進行訓練，實際上竟然是為了抵禦美國意欲進犯格陵蘭。

自從美國總統川普公開表達想要納入格陵蘭的野心，歐盟與北約都決定要派遣部隊前往格陵蘭，進行「訓練」，其實是為了要抵禦美國可能要動武吞併格陵蘭的可能。（葉柏毅報導）

在美國、丹麥與格陵蘭領袖於白宮會晤之後，格陵蘭副總理艾格德14日表示，將會有更多北約部隊前往格陵蘭。法國、德國與北歐國家稍早也表示，將參與一項派往格陵蘭這個丹麥自治領土的歐洲軍事任務。至於這些部隊到格陵蘭參與什麼樣的軍事任務，艾格德表示，這些部隊將在格陵蘭「進行訓練」。

德國國防部表示，德國應丹麥的「邀請」，將派遣一支13人的聯邦國防軍偵察小組，前往格陵蘭首府努克，進行演練，並且支持丹麥確保格陵蘭的安全。

川普曾經多次聲言，要控制格陵蘭這塊丹麥自治領土，堅稱這對美國安全至關重要。而丹麥外交部長拉斯穆森，在會見美國副總統范斯及國務卿盧比歐等美方官員後表示，很明顯地，川普確實有想要征服格陵蘭的願望，但是他認為這種想法「完全沒有必要」。