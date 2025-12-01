訓練小狗該從何時開始？掌握這「三個階段」輕鬆上手

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾滿心期待地想開始訓練家裡剛到的新成員，結果卻遇到牠聽不懂指令，注意力總是一秒蒸發呢？其實幼犬的訓練並不是越早越好，而是要抓對階段，不同時期幼犬的身體與大腦發展程度不同，學習吸收能力也相差很大，以下為大家整理出「三個訓練階段」帶你一次看懂什麼到底該如何訓練。

一、先以適應為主

剛領養的小狗對家裡的環境、氣味還不熟悉，牠們的身體與情緒都不穩定，這時貿然訓練不但吸收差，還可能造成壓力與抗拒，這個階段應該先讓小狗用自己的速度去探索家裡，慢慢建立起安全感，日後學習才會事半功倍。

狗狗約10週至6個月是黃金的訓練階段，這時幼犬的專注力與理解能力迅速提升

二、黃金學習期

狗狗約10週至6個月是黃金的訓練階段，這時幼犬的專注力與理解能力迅速提升，能開始能記住規則，也能理解簡單指令，飼主可以透過獎勵，讓牠們學習定點如廁與坐下、等待、過來等基礎動作，幫助小狗建立起正確的大小便記憶。

三、進階訓練階段

當狗狗六個月後就可以開始進階訓練，此時的幼犬肌肉與骨骼發育更成熟，身體能夠負擔大量的運動或技巧類訓練，例如奔跑、跳躍、追球等，及更複雜的口令搭配，飼主可以在引導牠們完成後立即給予獎勵，以加深狗狗完成指定後的正向記憶。